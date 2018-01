La ministre Hajdu invite les Canadiens à se prononcer sur la modernisation des normes du travail fédérales







OTTAWA, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que les normes du travail doivent évoluer au même rythme que les lieux de travail. Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que les Canadiens auront l'occasion de se prononcer sur la façon d'actualiser les normes du travail fédérales afin de mieux refléter et répondre à la nouvelle réalité.

Les normes du travail fédérales établissent les droits fondamentaux (notamment les heures de travail, le salaire et les congés) des employés des industries sous réglementation fédérale, comme les banques, les télécommunications, et les transports interprovinciaux et internationaux. De plus, les normes du travail assurent des conditions équitables pour les employeurs en exigeant d'eux qu'ils respectent ces normes.

Tous les Canadiens sont invités à participer à la consultation en ligne, qui comprend un sondage et un espace pour raconter des histoires illustrant le monde du travail actuel au Canada. La consultation est ouverte jusqu'au 31 janvier 2018. Les commentaires recueillis serviront à faire en sorte que les normes du travail fédérales soient adaptées aux réalités du monde du travail d'aujourd'hui et qu'elles protègent les Canadiens à l'échelle du pays.

« Veiller à ce que les Canadiens puissent toujours compter sur des normes du travail fédérales solides et modernes est essentiel pour leur succès. J'encourage tous les Canadiens à participer à cette consultation pour que nous puissions élaborer des normes de travail modernes qui bénéficieront à tous. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Le gouvernement du Canada a déjà pris des mesures pour moderniser le Code canadien du travail, notamment la mise en place de dispositions plus rigoureuses et modernes en matière de conformité et d'application de la loi, le droit de demander des conditions de travail souples, de nouveaux congés et une restriction visant à limiter les stages non rémunérés dans les secteurs sous réglementation fédérale. Ces modifications apportées au Code, qui ont récemment reçu la sanction royale, entreront en vigueur dès que les règlements nécessaires auront été mis en place.

En plus de la consultation en ligne, les intervenants sont consultés dans le cadre de tables rondes réunissant des représentants de secteurs et de groupes clés, et des universitaires et autres experts sont consultés au moyen d'un forum de discussion en ligne.

La modernisation des normes du travail fédérales: consultation en ligne

Normes du travail fédérales

