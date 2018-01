Reprendre du pouvoir sur sa santé mentale - Des ateliers d'autogestion maintenant offerts dans quatre nouvelles régions du Québec







MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Revivre annonce que ses ateliers d'autogestion en santé mentale seront offerts dans quatre nouvelles régions, soit la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Outaouais et le Centre-du-Québec, grâce à des partenariats avec quinze organismes communautaires oeuvrant dans autant de villes. Cela permettra d'augmenter de 30 % le nombre de personnes qui bénéficieront de ces ateliers, pour un total de 1 300 personnes par année dans plus de 45 différents endroits au Québec.

« À chaque année au Québec, ce sont 600 000 personnes qui sont atteintes d'un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire. Les ateliers de Revivre peuvent faire une réelle différence pour les aider à aller mieux. Cette annonce est donc une très bonne nouvelle », affirme Stefie Shock, porte-parole de Revivre.

3 000 participants jusqu'à maintenant : une démarche de groupe se démarquant par un contenu validé et l'entraide

Les ateliers du programme J'avance! de Revivre constituent une démarche de groupe de 10 à 12 semaines. Déjà, plus de 3 000 personnes ont participé à l'un des cinq types d'ateliers offerts : anxiété, dépression, bipolarité, estime de soi et milieu de travail. Grâce à un contenu validé par des experts et une recherche universitaire, les ateliers visent à aider les participants à développer des comportements d'autogestion, en misant sur leurs forces individuelles et l'entraide entre les pairs pour les aider à reprendre du pouvoir sur leur santé.

Plusieurs participants parlent de leur expérience, ce qui incite d'autres personnes à demander de l'aide.

« Quand j'ai participé aux ateliers, j'ai dû faire plus de 100 kilomètres à chaque semaine parce qu'ils n'étaient pas offerts dans ma région. Dans un climat d'entraide qui m'a permis de dédramatiser, j'ai développé des outils pour reconnaître les signes et symptômes et éviter les rechutes. Je trouve que les médecins devraient prescrire ces ateliers!», témoigne Catherine, ancienne participante d'un atelier.

Une histoire rassembleuse : des partenariats qui font une différence

« C'est inspirant de voir autant d'organismes travailler ensemble pour offrir ces ateliers, d'autant plus que nous savons que l'accessibilité à cette intervention de groupe permettra à de nombreuses personnes de reprendre espoir, de développer un plus grand pouvoir d'agir, puis d'offrir et de profiter d'un soutien social significatif», explique Bruno Collard, directeur clinique chez Revivre.

Revivre et les organismes partenaires tiennent à remercier le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause et la Fondation François Bourgeois pour leur soutien financier pour faciliter la mise en place des ateliers. Pour en savoir plus sur le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause et la Journée Bell Cause pour la cause le 31 janvier, visitez Bell.ca/Cause.

Pour connaître les organismes partenaires de Revivre (réseau public de la santé et organismes communautaires) qui offrent les ateliers dans treize régions (incluant ces quatre nouvelles régions), consultez le site javance.revivre.org ou appelez au 1-866-REVIVRE.

À propos de Revivre

Revivre est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Grâce notamment à sa ligne de soutien, ses groupes d'entraide, ses ateliers d'autogestion, son forum de discussion et son site Web, Revivre aide 10 000 personnes par année, pour un total de 315 000 interventions en 26 ans.

Information et soutien

1 866 REVIVRE (738-4873)

http://javance.revivre.org

http://revivre.org

SOURCE Revivre

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :