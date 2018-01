EXFO sera à l'Annual Needham Growth Conference







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO, TSX: EXF), la référence des tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux, annonce que son PDG Philippe Morin prendra la parole au nom de l'entreprise à l'Annual Needham Growth Conference à New York, le 17 janvier 2018 à 10 h 40 (HE).

M. Morin présentera sommairement aux investisseurs institutionnels présents la proposition d'investissement, les débouchés commerciaux et les avantages concurrentiels d'EXFO. Son exposé sera diffusé en direct au www.EXFO.com, dans la section Investisseurs. Il sera également archivé pendant un certain temps.

Calendrier des événements destinés aux investisseurs

Annual Needham Growth Conference, le 17 janvier 2018 à 10 h 40 (HE) à New York (audiodiffusion en direct : www.EXFO.com/investisseurs).

EXFO en bref

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 09:52 et diffusé par :