Homewood Santé conclut l'acquisition du Dunsmuir Lodge de l'Université de Victoria

GUELPH, ON, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Homewood Santé a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'achat du Dunsmuir Lodge, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, de même que d'une propriété environnante de 28 acres, qui appartenaient à l'Université de Victoria. Homewood convertit le Dunsmuir Lodge en établissement hospitalier spécialisé en santé mentale et traitement des dépendances, qui sera doté d'une capacité allant jusqu'à 99 lits. L'ouverture est prévue à l'automne 2018.

La collaboration entre Homewood Santé, la Première Nation de Pauquachin, de même que d'autres communautés des Premières Nations de Saanich, a constitué un aspect important de cette acquisition. Homewood est heureuse d'établir un partenariat étroit avec ces nations. L'établissement du Dunsmuir Lodge sera doté d'un nouveau nom afin de refléter l'importance historique et spirituelle des lieux et de la montagne sur laquelle il est situé.

« La conclusion de l'achat auprès de l'Université de Victoria est une étape importante en vue de restaurer le bâtiment et la propriété, de même que pour offrir de nouvelles options en matière de santé mentale et de traitement des dépendances en Colombie-Britannique », a déclaré Jagoda Pike, présidente et chef de la direction de Homewood Santé. « Il a été passionnant de participer à une transaction qui facilite l'achat, par la Première Nation de Pauquachin, des 72 acres adjacents qui appartenaient à l'Université de Victoria, et d'élaborer un plan qui a une incidence positive sur la collectivité », a indiqué Mme Pike. « Nous sommes impatients d'accueillir des clients en 2018. »

Constituant l'un des éléments centraux des services offerts à l'échelle nationale par Homewood Santé, cet établissement se spécialisera dans le traitement des troubles de l'humeur et de l'anxiété, des troubles liés aux traumatismes, des dépendances de même que du traitement marqué de défis complexes liés aux problèmes concomitants de santé mentale et de dépendances. Ses programmes de traitement sont fondés sur le modèle de traitement médical et sur les décennies d'expertise du Centre de santé Homewood - l'un des principaux établissements spécialisés en santé mentale au Canada, à Guelph, en Ontario. Tous les clients du nouveau centre de traitement de l'île de Vancouver auront accès aux services de suivi complets de Homewood Santé à l'échelle nationale à la suite de leur sortie de l'établissement, de même qu'aux traitements destinés aux patients externes et aux soins de suivi dans les cliniques Homewood de Vancouver, Edmonton, Calgary, Mississauga et Montréal.

Le nouvel établissement de Homewood Santé ouvrira ses portes à l'automne 2018 et il comptera environ 80 employés à temps plein. Le recrutement a déjà débuté pour une vaste gamme de spécialistes cliniques, notamment des psychiatres, médecins spécialisés en toxicomanie, psychologues, infirmières, ergothérapeutes, travailleurs sociaux et ludothérapeutes.

Homewood est également heureuse d'annoncer que Robert DeClark a été nommé directeur général du nouvel établissement. M. DeClark possède 20 ans d'expérience en santé mentale et en traitement des dépendances et il a géré la prestation de services de traitement en santé mentale et toxicomanie au cours des 11 dernières années. Il a aussi participé activement au travail auprès de jeunes athlètes de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique, ayant été le cocréateur du programme « Talk Today », axé sur la santé mentale, en collaboration avec l'Association canadienne pour la santé mentale.

« Je suis ravi de diriger l'ouverture de cet établissement nécessaire et novateur en santé mentale et traitement des dépendances ici même, en Colombie-Britannique, et d'en assurer la gestion continue. Cette collectivité est importante pour moi et je suis fier de la grande qualité des services de santé mentale et de traitement des dépendances que Homewood offrira à la province », a indiqué M. DeClark.

Homewood Santé est le chef de file canadien en matière de services de santé mentale, de même que de traitement des dépendances et des traumatismes. Forts de nos 135 ans d'expérience, nous obtenons des résultats remarquables chaque jour dans notre réseau national qui compte plus de 4 500 employés et spécialistes cliniques à l'échelle locale dans les cliniques Homewood, The Residence, Homewood 360?dtx et au Centre de santé Homewood, à Guelph, en Ontario - l'établissement le plus important et le chef de file au Canada en matière de traitement médical en santé mentale, traumatismes et troubles liés à des dépendances. Nous offrons du soutien aux individus et à leur famille, aux employeurs et aux organisations, aux assureurs et aux professionnels de la santé au moyen d'une gamme complète de services axés sur les résultats et liés à la prévention, à l'évaluation, au traitement, au retour au travail et à la gestion continue du rétablissement.

