La direction de l'Aluminerie de Bécancour décrète un lock-out







BÉCANCOUR, QC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La direction de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) a décrété ce matin à 3 heures un lockout après que les employés des trois accréditations, membres du Syndicat des Métallos local 9700, aient refusé l'offre finale et globale de l'entreprise le mercredi 10 janvier 2018.

Ainsi, l'usine sera exploitée par les cadres, en opérant une seule ligne de production sur trois.

Tout au long de la négociation, la direction d'ABI a négocié de bonne foi et a déployé tous les efforts, afin d'obtenir une entente satisfaisante pour l'Aluminerie et ses 1030 employés syndiqués. L'offre finale et globale qui a été présentée aux employés était très compétitive, parmi les meilleures dans le secteur manufacturier au Québec, autant au niveau des salaires que des avantages sociaux et du régime de retraite.

Rappel des faits :

Le processus de négociation a débuté le 11 septembre 2017;

Les conventions collectives ont expiré le 22 novembre 2017 à 23 h 59;

Les parties ont poursuivi les négociations pendant plus d'un mois après l'expiration des trois conventions collectives;

Un conciliateur du ministère du Travail a été présent à la table de négociation dès le 23 novembre 2017, afin d'aider les parties à obtenir une entente;

Une offre globale et finale a été déposée le 21 décembre;

La direction d'ABI n'accordera aucune entrevue.

À propos de l'Aluminerie de Bécancour (ABI)

Détenue à 75 % par Alcoa et 25 % par Rio Tinto, l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) s'appuie sur une équipe chevronnée de quelque 1 100 personnes pour produire environ 430 000 tonnes métriques d'aluminium par année. En plus de l'ABI, Alcoa Canada regroupe, au Québec, les alumineries de Deschambault et de Baie-Comeau. Ces trois usines possèdent une capacité annuelle de production de près d'un million de tonnes métriques de lingots, de plaques et de billettes.

