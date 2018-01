La Caisse appuie EPM, un producteur et distributeur d'électricité de premier plan en Colombie







MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), a annoncé qu'elle accordera un prêt de 250 M$ US (313 M$ CA) à l'entreprise colombienne de production d'électricité Empresas Públicas de Medellín (EPM). La transaction contribuera à la croissance globale d'EPM, dont au projet hydroélectrique Ituango, le plus grand projet de production d'énergie de source renouvelable en Colombie à ce jour.

L'investissement de la Caisse s'inscrit dans le cadre d'un prêt global de 1G$ US. Dans le cadre de cette transaction, la Caisse fait partie d'un groupe de prêteurs dirigé par la Banque interaméricaine de développement (BID), la principale source de capital de développement en Amérique latine, et comptant plusieurs autres institutions financières d'envergure mondiale.

En Colombie, comme dans bien d'autres régions d'Amérique latine, le rythme rapide d'urbanisation a entraîné des pénuries d'électricité dans des zones densément peuplées. EPM, un chef de file de la production, de la transmission et de la distribution d'hydroélectricité dans une région où cette forme d'énergie compte pour environ 80 % de l'offre, agit pour assurer que la demande élevée puisse être comblée tout en ayant un impact positif sur les prix du marché.

« Nous étions très enthousiastes de participer au financement d'EPM, un chef de file dans les marchés qu'elle dessert qui dispose d'une grande expérience et d'une excellente réputation », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe à la Caisse. « La Caisse mise sur les marchés en croissance en recherchant des entreprises dont les perspectives sont intéressantes et des actifs qui contribuent à la croissance du marché local. »

« Financer une entreprise qui propose des solutions en énergie renouvelables représentait une occasion attrayante pour nous », a ajouté Anita George, première vice-présidente, Marchés en croissance. « Cette transaction illustre bien l'approche de la Caisse, qui mise sur la collaboration avec des partenaires bien établis comme la BID et EPM pour investir dans de nouveaux marchés. Alors que nous poursuivons notre mondialisation, nous continuons de miser sur les partenaires qui partagent notre perspective à long terme et visent à bâtir des entreprises durables dans les marchés en croissance. »

EPM, qui mène également des activités dans les secteurs du gaz naturel, des télécommunications et de l'eau, est la deuxième entreprise colombienne dans laquelle la Caisse investit en moins de quatre mois. En effet, en octobre 2017, la Caisse a effectué son premier investissement privé direct en Colombie - un prêt de premier rang à Pacifico 2, un projet d'autoroute à péage mené par le concessionnaire colombien Odinsa dans le cadre du programme de PPP du gouvernement colombien destiné au secteur des infrastructures de transport.

