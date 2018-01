iA Groupe financier lance un service novateur de réclamation en ligne







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier innove en offrant à ses assurés un service sans pareil de réclamation en ligne pour l'assurance individuelle. Cette solution entièrement numérique permet non seulement de soumettre une réclamation en ligne relative à l'assurance vie, invalidité et maladie grave, mais aussi d'en suivre le cheminement en temps réel.

« Cette nouvelle fonctionnalité de réclamation en ligne constitue vraiment une solution simple, efficace et rapide pour servir nos clients et leur offrir une expérience optimale et personnalisée, mentionne Pierre Vincent, vice?président principal, Assurance individuelle et Ventes, chez iA Groupe financier. Chaque client a maintenant le choix de gérer lui-même sa réclamation en ligne ou de se faire accompagner par son conseiller. Notre objectif est de servir nos clients de la manière dont ils souhaitent être servis. »

Comment fonctionne la réclamation en ligne?

À partir du site ia.ca, le conseiller, le demandeur ou l'assuré peut accéder facilement à un questionnaire personnalisé, lequel se veut le plus simple et convivial possible. Un minimum de renseignements est requis pour soumettre la demande de réclamation. Aucun mot de passe ou code d'usager n'est nécessaire pour remplir ce formulaire.

Une fois celui-ci soumis, une confirmation contenant un numéro de suivi et un lien vers une page de suivi est envoyée au demandeur. Cette page permet alors de suivre en tout temps le statut de la réclamation, de vérifier si tous les documents nécessaires à l'analyse du dossier ont été transmis et d'échanger des documents confidentiels en toute sécurité.

La satisfaction du client : un engagement de tous les instants

Cette nouvelle initiative de iA Groupe financier s'inscrit dans l'important virage numérique de l'entreprise. « Nous mettons tout en oeuvre afin qu'il soit simple, facile et agréable de faire affaire avec nous », indique Pierre Vincent.

La réclamation en ligne s'ajoute ainsi à de nombreuses réalisations, dont la simplification et l'accélération de la souscription à tous les produits d'assurance individuelle offerts par l'entreprise. De plus, il est maintenant possible pour nos assurés d'effectuer en ligne des changements à leurs renseignements personnels. Par ailleurs, la mise en ligne de documents, comme les relevés d'assurance, est en bonne progression.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

