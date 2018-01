Corporation Aurifère Monarques recoupe 61,48 g/t Au sur 3,9 mètres (12,8 pieds) à la mine Beaufor







Des nouvelles zones subparallèles à la Zone Q ont été interceptées avec des teneurs significatives de : 61,48 g/t Au sur 3,9 mètres , incluant 361,00 g/t Au sur 0,7 mètre

39,05 g/t Au sur 1,8 mètre , incluant 99,95 g/t Au sur 0,7 mètre



15,44 g/t Au sur 3,0 mètres , incluant 49,55 g/t Au sur 0,8 mètre

Un nouveau secteur, la Zone 1700, a retourné une teneur de :

12,33 g/t Au sur 1,6 mètre, incluant 36,25 g/t Au sur 0,5 mètre

MONTREAL, le 11 janv. 2018 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX.V:MQR) (OTCMKTS:MRQRF) (FRANCFORT:MR7) est heureuse d'annoncer les résultats de sa campagne de forage d'exploration à la mine Beaufor. L'objectif de cette campagne d'un total de 2 239 mètres visait à accroître les ressources dans deux secteurs de la mine Beaufor, soit la Zone Q et la Zone 1700.

Secteur - Zone Q

La Zone Q est la zone principale actuellement en production à la mine Beaufor.

Deux nouveaux sondages ont été réalisés dans l'extension est de la Zone Q en dehors de l'enveloppe minéralisée connue afin de valider la continuité de cette structure et de sonder la présence de veines minéralisées aux épontes supérieures et inférieures de la zone. Les sondages 150-60a et 150-61 (voir les sections 1810E et 1855E) ont respectivement atteint une profondeur totale de 534 et 558 mètres. Ceux-ci ont traversé la Zone Q, mais également plusieurs veines minéralisées (Zone QH) situées entre 20 et 60 mètres de l'éponte supérieure de cette zone. De plus, plusieurs veines minéralisées ont également été intersectées entre 10 et 100 mètres de l'éponte inférieure de la Zone Q (Zone QF).

Ces nouvelles zones minéralisées possèdent des caractéristiques similaires aux veines types connues à la mine Beaufor, soit des veines de quartz-tourmaline incluant de la pyrite disséminée, associée à des dykes de diorite.

Les meilleurs résultats se retrouvent dans les zones QH et QF :

Le sondage 150-60a a recoupé 15,44 g/t Au sur 3,0 mètres , incluant 49,55 g/t Au sur 0,8 mètre; et 7,70 g/t Au sur 2,0 mètres , incluant 14,10 g/t Au sur 0,5 mètre .

, incluant et , incluant . Le sondage 150-61 a recoupé 61,48 g/t Au sur 3,9 mètres, incluant 361,00 g/t Au sur 0,7 mètre; et 39,05 g/t Au sur 1,8 mètre, incluant 99,95 g/t Au sur 0,7 mètre.

Ces deux forages, espacés d'environ 45 mètres, semblent confirmer la continuité latérale des Zones QH et Q avec un potentiel d'ouverture vers l'est.

« Ces premiers résultats de forage confirment le fort potentiel d'exploration du secteur est de la Zone Q, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. Plusieurs lentilles avec des teneurs significatives intersectées de part et d'autre de la zone justifient amplement un suivi plus approfondi de ce secteur. La stratégie est de continuer à tester la minéralisation à l'est et également en profondeur dans le but d'augmenter les ressources minérales de la mine Beaufor. »

Secteur - Zone 1700

Le secteur de la Zone 1700 se situe à l'est du niveau 1500 de la mine Beaufor, soit à 458 mètres sous la surface. Quelques sondages historiques avaient recoupé des lentilles minéralisées contenant des valeurs aurifères supérieures à 3 g/t.

Quatre nouveaux forages ont été réalisés afin d'investiguer les extensions de ces lentilles minéralisées. Les résultats des sondages 152-18, 160-14, 168-04 et 176-01 ont permis de mieux comprendre la structure et l'extension de ces lentilles (voir le plan niveau 1500). L'extension verticale de la Zone 1700 demeure ouverte. Cependant, elle n'est pas continue latéralement et serait possiblement confinée entre deux structures orientées N80°.

Les teneurs les plus significatives ont été interceptées dans les sondages 160-14 et 152-18 et semblent indiquer la présence de deux nouvelles zones :

Le sondage 160-14 a recoupé 10,75 g/t Au sur 0,7 mètre ; 12,33 g/t Au sur 1,6 mètre , incluant 36,25 g/t Au sur 0,5 mètre; et 10,42 g/t Au sur 1,1 mètre , incluant 20,30 g/t Au sur 0,5 mètre .

; , incluant et , incluant . Le sondage 152-18 a recoupé 14,25 g/t Au sur 0,5 mètre.

Les extensions de ces lentilles minéralisées sont encore peu connues. Des forages supplémentaires seront nécessaires afin d'avoir une meilleure compréhension de leur géométrie.

Contrôle de qualité et personne qualifiée

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 10,0 g/t sont repris en gravimétrie. Du matériel de référence certifié et des blancs sont insérés dans la séquence d'échantillonnage aux fins de contrôle de qualité.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Élise Bourgault, géo., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX.V:MQR) est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir carte) incluant la mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Wasamac, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que six projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour veiller à ses activités d'exploitation, de mise en valeur et d'exploration et possède une solide position financière.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 1 : sommaire des résultats de forage à la mine Beaufor

Secteur - Zone Q Sondage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Teneur

(g/t Au) 150-60a 362,7 367,2 4,5 1,80



incl. 0,6 7,93

399,6 402,6 3,0 15,44



incl. 0,6 17,85



incl. 0,8 49,55

460,5 462,5 2,0 7,70



incl. 0,5 11,90



incl. 0,5 14,10

524,2 524,8 0,6 25,75

529,5 530,5 1,0 5,34



incl. 0,5 8,51 150-61 369,7 370,7 1,0 68,54

386,3 386,8 0,5 5,56

390,6 391,1 0,5 10,91

398,4 402,3 3,9 61,48



incl. 0,7 361,00

432,3 433,3 1,0 4,26



incl. 0,5 7,76

439,4 439,9 0,5 9,19

490,5 493,3 2,8 3,72



incl. 0,8 10,44

512,4 514,2 1,8 39,05



incl. 0,7 99,95

518,3 518,8 0,5 6,95 Secteur - Zone 1700 Sondage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Teneur

(g/t Au) 152-18 44,7 45,7 1,0 3,94



incl. 0,5 6,17

98,2 98,7 0,5 14,25 160-14 24,8 25,3 0,5 6,31

81,4 81,9 0,5 3,65

96,7 97,4 0,7 10,75

103,6 105,2 1,6 12,33



incl. 0,5 36,25

205,3 205,8 0,5 6,50

209,8 210,9 1,1 10,42



incl. 0,5 20,30

228,5 230,5 2,0 3,39



incl. 0,5 9,18



incl. 0,5 4,13 168-04 36,1 36,6 0,5 41,50

128,0 128,7 0,7 1,34

145,1 145,9 0,8 3,50 176-01 28,2 29,0 0,8 12,20

205,8 206,6 0,8 0,96

Secteur - Zone Q : l'épaisseur vraie correspond à environ 80% de la longueur interceptée.

Secteur - Zone 1700 : l'épaisseur vraie correspond à environ 50% de la longueur interceptée.

