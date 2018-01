Les résidents de New Maryland et de la Première Nation d'Oromocto profiteront de projets d'infrastructure publique







NEW MARYLAND, NB, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick collaborent pour offrir aux résidents et aux entreprises des infrastructures publiques modernes, fiables et durables qui favoriseront la protection de la santé publique et l'amélioration de la qualité de vie pour les gens du Nouveau-Brunswick.

Aujourd'hui, Matt DeCourcey, député de Fredericton, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Stephen Horsman, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick et ministre des Familles et des Enfants, Judy E. Wilson-Shee, mairesse de New Maryland, et Shelley Sabattis, chef de la Première Nation d'Oromocto, ont annoncé un financement de plus de 1,1 million de dollars pour deux nouveaux projets d'infrastructure qui profiteront aux résidents de New Maryland et de la Première Nation d'Oromocto.

À New Maryland, le financement servira à prolonger la conduite d'eau principale et l'égout pluvial, ainsi qu'à remettre en état l'égout sanitaire en place sous la promenade Daniel à New Maryland. Le projet comprend aussi la réfection de la surface de la route et l'installation de nouvelles bordures et de nouveaux trottoirs. Grâce aux améliorations, on s'assurera que les résidents continueront d'avoir accès à une eau potable de grande qualité et à un réseau d'égout efficace et fiable.

Le deuxième projet comprend l'installation de dispositifs de chauffage solaire sur les bâtiments appartenant à la bande dans toute la collectivité de la Première Nation d'Oromocto. Ce nouvel équipement permettra d'accroître l'efficacité énergétique des installations actuelles, tout en réduisant les coûts de fonctionnement pour la collectivité.

Une fois terminés, les deux projets permettront de garantir que New Maryland et que la Première Nation d'Oromocto demeureront des collectivités saines et dynamiques où les gens souhaiteront vivre, travailler et s'amuser.

« Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec la province du Nouveau-Brunswick pour s'assurer que nous réalisons des investissements judicieux dans les infrastructures afin de favoriser la croissance de la classe moyenne, de promouvoir le développement durable et d'améliorer la santé publique. En appuyant le développement des infrastructures publiques importantes, comme dans le cadre des projets annoncés aujourd'hui, nous favorisons la création de nouvelles possibilités pour les résidents de la Première Nation d'Oromocto et de New Maryland. »

Matt DeCourcey, député de Fredericton, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement provincial sait que des investissements judicieux dans les infrastructures favorisent la prospérité à long terme et le renforcement des collectivités, ce qui entraînera un impact positif durable sur la qualité de vie de tous les résidents. Ces investissements permettront aux résidents de profiter d'une meilleure qualité de vie, tout en permettant au personnel de faire preuve d'une plus grande efficacité dans la prestation des services. »

L'honorable Stephen Horsman, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick et ministre des Familles et des Enfants

« Au village de New Maryland, nous sommes ravis de constater que les trois ordres de gouvernement ont collaboré pour financer ce projet. Le projet de la promenade Daniel permettra de régler les problèmes d'inondations de sous-sol qui ont touché certains de nos résidents, tout en améliorant la sécurité pour les piétons et les cyclistes, puisqu'il n'existe actuellement aucun trottoir et que la largeur de l'accotement est limitée dans le secteur. Le partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial est nécessaire pour permettre à nos municipalités d'entreprendre des projets d'une telle valeur, et nous sommes impatients de continuer de collaborer étroitement avec nos collègues dans le cadre de ce projet et d'autres projets à venir. »

Judy E. Wilson-Shee, mairesse de New Maryland

« Les économies locales solides constituent la marque distinctive des collectivités des Premières Nations depuis des millénaires, et grâce à des projets tels que cette initiative de développement de l'énergie solaire, nous pouvons mettre l'accent sur le renforcement de notre économie locale et la création d'emplois pour les membres de notre collectivité, tout en profitant des avantages de ce projet à l'échelle locale. L'avenir de nos collectivités dépend de votre capacité à générer des avantages liés à la création d'emplois à l'échelle locale et à tirer parti de ces avantages, dans l'intérêt de nos collectivités. Ce projet lié à l'énergie solaire est un petit pas en avant vers l'autonomie, le renforcement de notre collectivité grâce à nos propres efforts et la création d'un avenir meilleur pour nos jeunes. »

Shelley Sabattis, chef de la Première Nation d'Oromocto

Le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, le commerce et les transports, ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, le commerce et les transports, ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de 2 ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissements;



infrastructures.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick versent chacun une contribution de 215 175 $ aux termes du Fonds des petites collectivités pour le projet d'amélioration de la promenade Daniel à New Maryland. Le village versera des fonds de 215 177, ce qui portera l'investissement municipal-provincial-fédéral total à 645 527 $.

et du Nouveau-Brunswick versent chacun une contribution de 215 175 $ aux termes du Fonds des petites collectivités pour le projet d'amélioration de la promenade Daniel à New Maryland. Le village versera des fonds de 215 177, ce qui portera l'investissement municipal-provincial-fédéral total à 645 527 $. Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick versent chacun une contribution de 166 666 $ dans le cadre du Fonds des petites collectivités pour le projet de chauffage solaire de la Première Nation d' Oromocto . La Ville versera des fonds de 166 668 $, ce qui portera l'investissement municipal-provincial-fédéral total à 500 000 $.

