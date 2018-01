Le Groupe Atwill-Morin hérite de près de 5,3M $ de contrats pour la réhabilitation de deux joyaux du patrimoine dont celui du site historique de La Prison des Patriotes, Au-pied-du-Courant, témoin de la pendaison de plusieurs patriotes en 1837







MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est dans le respect rigoureux des plus grands préceptes du développement durable que le Groupe Atwill-Morin s'apprête à livrer le parachèvement des travaux majeurs de restauration de la Prison des Patriotes, du 905 de l'avenue de Lorimier, mieux connue encore sous le nom de Au-pied-du-Courant, à Montréal.

« Il a fallu faire montre de beaucoup de circonspection et de minutie pour restaurer ce site faisant partie d'un ensemble classé en 1978 au patrimoine culturel du Québec, dans la mesure où il fallait éviter de compromettre de possibles recherches archéologiques sur le site, et imparties dans l'échéancier pour une période maximale de 7 jours » a dit aujourd'hui le président du Groupe Atwill-Morin, Matthew Morin. Il a par ailleurs précisé qu'il aura fallu excaver avec beaucoup de précision, jusqu'au niveau de la semelle existante, à 8 pieds de profondeur.

Le mur d'enceinte et la façade de la Prison-des-Patriotes située dans l'édifice Au Pied-du-Courant rappellent une trame importante de l'histoire du Québec qui demeure présente, de surcroît, dans la mémoire et le quotidien des Montréalais, de par sa situation stratégique, au coeur même de l'intersection de l'avenue de Lorimier et de la rue Notre-Dame : une intersection fréquentée chaque jour, à longueur d'année, par des dizaines de milliers de Montréalais, à pied, en voiture ou dans les transports publics.

« En préserver l'authenticité et en assurer la pérennité devenait donc un enjeu de taille pour les maçons du Groupe Atwill-Morin » a ajouté le jeune président de l'entreprise, en stipulant que le défi de taille allait depuis la restauration de la semelle existante de la muraille à l'enlèvement des pierres. Chacune de celles-ci a été d'abord classée, puis, entreposée, nettoyée et restaurée avant d'être replacée avec soin, en suivant les méthodes et la même allure qu'à l'origine.

Il ne restait plus qu'à rebâtir une muraille en tous points identique à celle qui a pris des allures de symbole dès 1837 au sein de l'un des lieux d'incarcération des nombreux patriotes mis aux arrêts par le gouvernement colonial, dans la foulée de la Rébellion du Bas-Canada. La livraison des travaux de 600K $ était prévue pour la fin 2017.

UN MANDAT DE 4,7M $ POUR LA RESTAURATION D'UN AUTRE JOYAU DU PATRIMOINE

Ce mandat stratégique de la Prison des Patriotes s'ajoute à de nombreux autres, dont à celui de la remise à niveau l'Édifice Viger, au coût, dans ce cas, de près de 5M $. Dans le même esprit, le Groupe Atwill-Morin perpétue sa réputation de restaurateur du patrimoine architectural montréalais en s'attachant à la remise en état de l'enveloppe du renommé bâtiment, construit en 1910, et situé au 425 de l'avenue Viger Ouest ; 11 étages qui abritent notamment des bureaux de Desjardins et des commerces de détail. Outre le raccrochage du parement à la structure de l'édifice, l'impressionnant parapet sera remis complètement en état. L'ensemble de l'oeuvre sera complété en octobre 2018.

Le président du Groupe Atwill-Morin a poursuivi en disant que l'exécution de ces mandats consacrait de plus en plus le statut de l'entreprise et sa réputation de conservateur du patrimoine architectural montréalais. Monsieur Morin a conclu en soutenant que l'entreprise était de ce fait, ancrée dans la culture, comme le dit le libellé de son engagement corporatif.

