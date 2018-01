BOE présente son affichage 8K UHD au CES 2018







LAS VEGAS, 11 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le 9 janvier, le CES 2018 a ouvert comme attendu à Las Vegas, États-Unis. Durant ce salon de premier plan pour le secteur mondial de l'électronique grand public, BOE a présenté ses interfaces intelligentes 8K UHD et ses produits innovants de l'internet des véhicules (IdV) en collaboration avec ses partenaires tels que HiSilicon, Byton et StreamTV, et a remporté le prix « 2017-2018 des 10 meilleures marques chinoises de produits électroniques » pour ses technologies de pointe et ses produits qui incarnent parfaitement la grande force technologique des entreprises chinoises.

Le 8K UHD est incontestablement la technologie d'affichage la plus remarquable du CES 2018. Les visiteurs étaient électrisés par le premier produit au monde 8K de 75 pouces, dont les puces et le système sont développés indépendamment par HiSilicon, directement capable de décoder le 8K et l'affichage pixel par pixel 8K, le panneau d'affichage étant lui fabriqué par BOE. Soutenu par la technologie unique d'affichage ADSDS de BOE, le produit possède une haute résolution de 7680x4320, une gamme de couleur NTSC de 100 % et la capacité d'afficher plus d'un milliard de couleurs brillantes. Toute chose filmée par une caméra peut être affichée en temps réel sur ce produit.

En tant que chef de file de l'industrie de l'affichage à semi-conducteurs, BOE a accéléré les choses en développant la chaîne industrielle du 8K et a lancé la « stratégie 8425 » qui signifie « promouvoir le 8k, populariser le 4K, remplacer le 2K et faire bon usage de la 5G ». Tandis que l'ère de la 5G est sur le point d'arriver, BOE ne se concentrera plus uniquement sur les solutions d'affichage, mais plus important encore, s'efforcera à encourager la croissance de toute la chaîne industrielle.

Cette année au CES, BOE et StreamTV ont conjointement présenté un produit 8K 3D sans lunettes de 65 pouces incluant la technologie d'affichage 8K UHD LCD de BOE qui rend possible le passage en temps réel entre du contenu 2D et 3D. Cela veut dire que des vidéos de n'importe quel format peuvent être transmises via HDMI et présentées sur un affichage 3D sans lunettes.

De plus, BOE a offert la première expérience d'affichage partagé à Byton, un fabricant de véhicules intelligents haut de gamme. À l'intérieur du tout premier SUV électrique lancé par Byton, on trouve un affichage partagé de 50 pouces au niveau du tableau de bord, contrairement à toute console centrale classique. Le grand affichage fabriqué par BOE incurvé en forme de bande équipé à l'intérieur du véhicule dispose d'une résolution de 3840x720 et sa luminosité peut atteindre 1000 nits. L'affichage supporte l'interaction gestuelle et un bon nombre de visiteurs ont été attirés par cet affichage technologiquement avancé équipé en véhicule.

BOE met en oeuvre sa stratégie « Ecoresystem : ouvert et connecté » à l'ère de l'IdO en prenant des mesures telles que développer des produits d'interface intelligente embarquant un affichage 8K UHD, en fournissant des solutions professionnelles pour l'IdV et autres. En tant qu'entreprise de l'IdO fournissant des produits à interface intelligente et des services professionnels pour l'information d'interactions et la santé humaine, BOE ouvre à présent pleinement sa technologie et ses plateformes d'application et travaille en collaboration avec ses partenaires dans les domaines des puces électroniques, des logiciels, des contenus et d'autres secteurs pour construire une nouvelle écologie industrielle et atteindre des résultats où chacun y gagne.

