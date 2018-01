Real Services Photography, une importante agence de contenu visuel de l'Ontario, choisit la plateforme de marketing de contenu Urbanimmersive







LAVAL, Québec, 11 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer la signature d'un accord de programme d'affiliation d'une durée de cinq (5) ans (l'Accord) avec Real Services Photography (« RSP »), un important fournisseur de contenu visuel immobilier de l'Ontario, pour l'utilisation de la plateforme de marketing immobilier d'Urbanimmersive, sa solution intégrée de facturation et sa ligne de crédit sur laquelle UI travaille afin d'y intégrer la technologie blockchain, tel qu'annoncé précédemment cette semaine (la « Solution »).



Real Services Photography (http://realservices.ca/) est un important fournisseur de contenu visuel haut de gamme de l'Ontario pour l'industrie de l'immobilier, produisant actuellement plus de 10?000 séances photographiques par année et servant plus de 3000 agents immobiliers.

Une fois entièrement déployé en tant que partenaire affilié, toutes les transactions commerciales de Real Services Photography seront facturées par la plateforme d'Urbanimmersive, permettant ainsi aux clients de RSP d'accéder à la ligne de crédit d'UI et aux autres fonctionnalités de productivité.

Urbanimmersive s'attend à ce qu'une fois entièrement déployé, ce nouvel Accord d'affiliation ait un impact significatif sur les revenus d'UI. « Nous considérons cet Accord comme un grand pas en avant pour l'entreprise, car cela lui permet de s'implanter solidement dans le marché immobilier du Grand Toronto et de l'Ontario, l'un des plus importants marchés en Amérique du Nord. Cela indique que notre solution de marketing de contenu peut rapidement être étendue à de nouveaux territoires grâce à des partenaires affiliés stratégiques », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive.

Le programme d'affiliation permet à RSP de revendre les produits et services de contenu de blogue d'UI, offrant ainsi à RSP de nouvelles sources de revenus. Real Services Photography utilisera également la plateforme d'UI pour gérer ses opérations.

En outre, RSP bénéficiera du développement en cours qu'Urbanimmersive effectue avec la mise en oeuvre de ses nouvelles initiatives de blockchain pour son registre de droit d'auteur des images et de sa ligne de crédit.

« Nous sommes ravis de cette opportunité de travailler avec l'équipe d'Urbanimmersive. Nous sommes impatients d'offrir à nos clients une page web (landing page) professionnelle octroyant des options visuelles plus créatives. Notre décision de travailler avec la Solution d'Urbanimmersive nous permettra d'offrir également à nos clients du contenu de blogue, sites web et une ligne de crédit optionnelle », a déclaré LaRae Starr, propriétaire de Real Services Photography Inc.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus. www.urbanimmersive.com

