Invitation aux membres de la communauté financière et aux médias des domaines financier, sportif et de l'alimentation

MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La direction de Groupe Sportscene inc., exploitant de la chaîne de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), vous invite cordialement à l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra :

le jeudi 18 janvier 2018, à 10h00

à La Cage de Boucherville

1180, Place Nobel, suite 101

À cette occasion, Jean Bédard, président du conseil et chef de la direction, fera la rétrospective de l'exercice 2017, lequel a donné lieu à une croissance marquée des résultats de la Société, fruit du repositionnement stratégique de la bannière La Cage - Brasserie sportive. Il dévoilera également les résultats du premier trimestre de l'exercice 2018 et discutera des perspectives et du plan d'action de la Société pour l'année en cours.

Les membres des médias pourront s'entretenir avec la direction immédiatement après l'assemblée.

