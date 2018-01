Ce début d'hiver ayant battu des records de froid arrivera-t-il à chasser le plaisir du Canada ?







La mission #EssayezLesChaudes entend réchauffer le pays

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Les matins d'hiver sont difficiles même pour les plus enthousiastes d'entre nous, et cette année aura mis à l'épreuve tous les grands amoureux de cette saison. La grisaille qui a suivi la période des fêtes fut marquée par une longue et violente vague de froid comme les Canadiens n'en avaient pas connu depuis longtemps. Et comme plusieurs experts annoncent d'autres conditions météorologiques exceptionnelles à venir, ces matins sombres, mornes et incolores pourraient bien avoir raison du bonheur de notre pays bon vivant. En fait, un récent sondage? effectué par Kellogg's Mini-Wheats* révèle que plus de la moitié des Canadiens, soit 55 %, considèrent que les matins d'hiver sont ennuyeux et incolores. La moitié affirme également que la monotonie des matins d'hiver en semaine a une incidence négative sur leur bonheur et leur joie de vivre. Kellogg's Mini-Wheats veut changer les choses et ajouter une touche amusante aux matins d'hiver des Canadiens.

Kellogg's Mini-Wheats, soutenue par son laitier canadien, lance la mission #EssayezLesChaudes pour égayer les matins. C'est simple : ajoutez du lait chaud à vos céréales Kellogg's Mini-Wheats, puis laissez la chaleur agréable répandre un peu de gaîté et de joie enfantine dans votre journée. Pas besoin de vous compliquer la vie : esquissez quelques pas de danse en prenant votre petit déjeuner, adressez un compliment à un étranger ou faites un ange dans la neige... C'est un petit geste qui réchauffera votre matin. Pour inspirer d'autres citoyens, les Canadiens sont invités à partager une photo de leur petit déjeuner arrosé de lait chaud et de leur activité matinale accompagnée du mot-clic #EssayezLesChaudes. À Toronto, surveillez le laitier : vous le trouverez lors des événements hivernaux amusants tenus dans la ville.

Les faits frappants

Les Canadiens sont fiers de pouvoir résister à toutes les saisons, mais l'hiver sape parfois leur moral :

Près de 70 % des Canadiens interrogés pour le sondage détestent sortir du lit lors des matins d'hiver sombres et froids.

Plus de la moitié des Canadiens interrogés, soit 55 %, affirment se sentir déprimés lors des matins d'hiver sombres, froids et venteux.

Parmi les Canadiens interrogés, 67 % affirment que les matins sont plus ennuyeux et incolores en hiver que lors des autres saisons.

Réchauffer le pays un bol à la fois

Espoir et chaleur peuvent désormais faire partie du bol de céréales :

Près de la moitié des Canadiens, soit 45 %, affirment qu'un petit déjeuner chaud et réconfortant apporterait de la joie à un matin d'hiver ennuyeux.

Selon près de la moitié des membres de la génération Y, soit 47 %, il faudrait ajouter une touche de gaîté et de plaisir aux matins.

« Les céréales Kellogg's Mini-Wheats accompagnées de lait chaud peuvent s'avérer le premier pas vers des jours hivernaux meilleurs et plus chaleureux, explique Natasha Millar, directrice principale, Céréales prêtes à consommer et boissons chez Kellogg Canada Inc. Voilà une façon simple et délicieuse de profiter d'un petit déjeuner réconfortant et de s'offrir un moment pour échapper à la grisaille hivernale. »

Faites de blé entier à 100 % et d'un soupçon de sucré, les céréales Kellogg's Mini-Wheats sont idéales pour les Canadiens qui veulent ajouter une touche de gaîté à leur vie. La mission #EssayezLesChaudes consiste à déclencher un mouvement pétillant, et le laitier suggère quelques idées pour ouvrir le bal :

Lancez une boule de neige. Ne la lancez pas sur quelqu'un... Attaquez plutôt un arbre ou un panneau indicateur. Jeter une boule de neige vous emplira de joie enfantine.

Ne la lancez pas sur quelqu'un... Attaquez plutôt un arbre ou un panneau indicateur. Jeter une boule de neige vous emplira de joie enfantine. Sautillez comme si personne ne vous regardait. Même chaussé de vos encombrantes bottes d'hiver, vous vous sentirez rigolo et libre.

Même chaussé de vos encombrantes bottes d'hiver, vous vous sentirez rigolo et libre. Envoyez la main à quelqu'un. Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas cette personne. Envoyez-lui la main et souriez-lui.

Vous êtes à Toronto ? Venez rencontrer le laitier dans sa fourgonnette personnalisée #EssayezLesChaudes au Yonge-Dundas Square, le mercredi 24 janvier jusqu'à 10 h 30, ou au Natrel Rink du Harbourfront Centre lors du jour de la Famille, le lundi 19 février de 10 h à 17 h. Gardez l'oeil ouvert pour le repérer dans les rues de Toronto alors qu'il tente de réchauffer la ville lors des matins d'hiver venteux.

Ne laissez pas le froid s'emparer de votre côté ludique. Cet hiver, #EssayezLesChaudes et ajoutez une touche de plaisir à une froide journée.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Entreprise motivée par l'objectif d'enrichir et d'enchanter le monde avec des aliments et des marques qui comptent, Kellogg Canada est le premier producteur de céréales prêtes à consommer au Canada. Tous les jours, nos marques renommées nourrissent des familles pour qu'elles puissent s'épanouir et grandir. Ces marques comprennent notamment All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K* et Vector*. Nous sommes aussi une entreprise qui a du coeur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici 2025 grâce à notre plateforme d'objectif global Des petits déjeuners pour des meilleures journées. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

* © 2018, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

? À PROPOS DU SONDAGE MINI-WHEATS Les 29 et 30 novembre 2017, nous avons effectué un sondage en ligne auprès de 1 507 Canadiens participant au forum Angus Reid choisis au hasard. Les différences de totaux sont attribuables aux moyennes.

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 08:00 et diffusé par :