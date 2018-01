ABI rejette la main tendue et décrète cavalièrement un lockout







BÉCANCOUR, QC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La section locale 9700 du Syndicat des Métallos dénonce le lockout décrété à 3 h cette nuit par la direction d'ABI, avec l'aval de Rio Tinto et Alcoa.

« C'est un geste cavalier. Nous venions de tendre la main pour négocier. Plutôt que de retourner à la table de négociation, ABI va plus loin dans sa tentative de coup de force en déclenchant un lockout, sans avertissement en plein milieu de la nuit », explique le président de la section locale 9700, Clément Masse.

Ce dernier réitère l'ouverture du syndicat à négocier les points en litige, soit principalement les mouvements de main-d'oeuvre et le régime de retraite. «C'est dans l'intérêt de tous de conclure une entente négociée. C'est ce que nous disions hier, au moment de notre vote de rejet, c'est déplorable que ABI n'ait pas saisi l'occasion. Notre position n'a pas changé, notre porte est toujours ouverte pour négocier de bonne foi, afin d'assurer le bon fonctionnement de cette usine », conclut Clément Masse.

Hier, les membres ont rejeté dans une proportion de 80,3 % une offre de l'employeur.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Metallos (FTQ)

