Cartier débute 2018 avec 16 000 000 $ dans ses coffres et quatre foreuses sur la propriété Mine Chimo







VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2018) - Ressources Cartier inc. (TSX CROISSANCE:ECR) (« Cartier ») est heureuse d'annoncer que 4 foreuses sont en activité sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'est de Val-d'Or, afin de réaliser 20 000 m de forage dans les prochains mois. Ces travaux ont pour but d'explorer les extensions latérales et en profondeur des 23 zones aurifères connues afin d'en accroître les dimensions (VIDÉO 3D).

En 2017, Cartier a réalisé 56 forages totalisant 21 000 m sur les propriétés Mine Chimo, Wilson, Cadillac Extension et 8 000 m sur Fenton qui est en partenariat avec SOQUEM. De ces forages, plus de 3 000 résultats d'analyse sont encore en attente du laboratoire. Les 11 000 m forés sur la propriété Mine Chimo démontrent la continuité de la minéralisation aurifère dans trois secteurs. De même, les 8 000 m forés sur la propriété Wilson ont permis de prioriser 2 des 4 zones aurifères où un programme de 10 000 m de forage sera réalisé en 2018.

Parallèlement à ces activités, Cartier s'est bâti une solide situation financière débutant 2018 avec 16 000 000 $ dans ses coffres. De plus, au cours de 2017, Cartier a:

Suscité l'intérêt de Mines Agnico Eagle Limitée qui a investi de nouveau afin de maintenir sa position stratégique d'investissement dans Cartier par la détention de 17 % des actions ordinaires émises et en circulation;

qui a investi de nouveau afin de maintenir sa position stratégique d'investissement dans Cartier par la détention de 17 % des actions ordinaires émises et en circulation; Intéressé 3 nouveaux investisseurs institutionnels à acheter un total de 15 % des actions ordinaires émises et en circulation;

Stimulé les fonds institutionnels québécois à accroître leur participation à 13 % des actions ordinaires émises et en circulation.

« La Société est active au coeur de 2 secteurs d'intérêt majeur en Abitibi soit le camp minier de Val-d'Or et le secteur d'activité d'Osisko dans la ceinture d'Urban-Barry - Lebel-sur-Quévillon - Chapais », a commenté Philippe Cloutier, président et chef de la direction, avant d'ajouter: « Nous resserrons le focus cette année sur 2 de nos actifs, aux endroits où les forages dans les extensions latérales et en profondeur de la minéralisation aurifère nous ont confirmé la continuité de la minéralisation. »

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présentés dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président de Ressources Cartier. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

