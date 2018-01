Chemetall® devient la nouvelle marque mondiale de BASF pour les technologies innovantes de traitement des surfaces







FRANCFORT, Allemagne, 11 janvier 2018 /CNW/ - Cela fait à peine plus d'un an que la division Revêtements de BASF a fait l'acquisition de Chemetall, un important fournisseur mondial de traitements des surfaces. Réputée dans l'industrie pour ses produits et solutions de grande qualité, Chemetall exercera ses activités en tant que marque de l'unité fonctionnelle mondiale Traitement de surface de la division Revêtements de BASF. La nouvelle image de marque de Chemetall a été officiellement présentée lors d'événements festifs qui ont eu lieu dans son siège situé à Francfort, en Allemagne, et dans les établissements du monde entier. Martin Jung, directeur général adjoint, Traitement de surface, division Revêtements de BASF, salue cette étape majeure : «?Un plus un font plus que deux! Notre nouvelle image de marque reflète l'impressionnant savoir-faire de BASF en applications de chimie et de revêtements avec l'expertise de premier plan en traitement de surface appliqué de Chemetall. Ensemble, les entreprises offriront à leurs clients des compétences inégalées en matière de solutions.?»

BASF est depuis longtemps reconnue comme un chef de file mondial en termes d'innovation. Chemetall jouit d'une grande réputation mondiale en tant que fournisseur de produits très performants et de solutions individuelles à ses clients. La combinaison de l'expertise et de la puissance d'innovation des deux chefs de file mondiaux du marché accélérera l'innovation et stimulera encore davantage la réussite de leurs clients.

Julia Murray, Communications commerciales mondiales, Traitement de surface, a déclaré : «?La marque Chemetall est reconnue pour son leadership technologique et nous tirons une grande fierté de notre approche axée et centrée sur le client, localement et dans le monde entier. Appartenir à la division Revêtements de BASF crée des opportunités pour accroître les avantages que retirent les clients de notre expertise combinée et de notre engagement envers l'innovation continue. Nous comptons améliorer l'accès de nos clients aux meilleurs technologies, systèmes et solutions de leurs catégories à travers la chaîne de valeur, toujours avec l'objectif de renforcer l'efficacité et la valeur pour nos clients.?»

Sous la marque Chemetall, BASF développe et commercialise une technologie personnalisée et des solutions de systèmes pour le traitement de surface appliqué. Les produits protègent les métaux de la corrosion, facilitent le formage et l'usinage, permettent de préparer de façon optimale les pièces pour le processus de peinture et garantissent une parfaite adhérence du revêtement. Ces produits sont utilisés dans un vaste éventail de secteurs et de marchés finaux, comme l'automobile, l'aérospatial, la finition aluminium et le formage des métaux.

À propos de la division Revêtements de BASF

La division Revêtements de BASF est une experte mondiale en matière de développement, de production et de commercialisation de revêtements innovants et durables pour les équipements d'origine et la finition automobiles, ainsi que de peintures décoratives. Nous créons des solutions performantes perfectionnées, et stimulons la performance, la conception et les nouvelles applications afin de répondre aux besoins de nos partenaires du monde entier. BASF partage les compétences, les connaissances et les ressources d'équipes interdisciplinaires et mondiales dans l'intérêt de ses clients en exploitant un réseau collaboratif de sites situés en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. En 2016, le montant des ventes mondiales de la division Revêtements s'est élevé à près de 3,2 milliards d'euros.

En 2016, BASF a fait l'acquisition de Chemetall, un important fournisseur mondial de traitement de surface appliqué pour les substrats en métal, en plastique et en verre destinés à un vaste éventail d'industries et de marchés finaux. Avec cet élargissement de son portefeuille, BASF devient un fournisseur plus complet de solutions destinées aux revêtements.

Des solutions qui dépassent l'imagination - Les revêtements par BASF. Pour de plus amples renseignements sur la division Revêtements de BASF et ses produits, veuillez visiter le site www.basf-coatings.com.

À propos de BASF

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons la réussite économique avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Les quelque 114 000 employés du groupe BASF oeuvrent pour contribuer à la réussite de nos clients dans presque tous les secteurs et les pays dans le monde. Notre portefeuille est organisé en cinq segments : produits chimiques, produits de performance, matériaux et solutions fonctionnels, solutions agricoles et pétrole et gaz. BASF a généré des ventes d'environ 58 milliards d'euros en 2016. Les actions de BASF sont cotées aux Bourses de Francfort (BAS), Londres (BFA) et Zurich (BAS). Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur www.basf.com.

