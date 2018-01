/R E P R I S E -- Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à New Maryland/







NEW MARYLAND, NB, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure, en présence de Matt DeCourcey, député de Fredericton, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Stephen Horsman, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick et ministre des Familles et des Enfants, de Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland, et de Shelley Sabattis, chef de la Première Nation d'Oromocto.

Date : Jeudi 11 janvier 2018



Heure : 10 h (HNA)



Lieu : Centre New Maryland

754, route New Maryland

New Maryland (Nouveau-Brunswick)

