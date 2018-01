Norgine lance Lymphoseek®? en Finlande et en Suède







Norgine B.V. a annoncé aujourd'hui le lancement de LYMPHOSEEK® (Tm 99m tilmanocept) en Finlande et en Suède. LYMPHOSEEK® est un produit radiopharmaceutique utilisé à des fins diagnostiques par les chirurgiens et les spécialistes de la médecine nucléaire. Il est spécifiquement conçu pour une procédure appelée « biopsie du ganglion sentinelle » (BGS) et représente une alternative réelle à la méthode actuelle d'identification des ganglions sentinelles chez les patients adultes atteints d'un cancer du sein, d'un mélanome ou d'un carcinome épidermoïde de la cavité buccale.

LYMPHOSEEK® a été spécifiquement conçu pour cibler les ganglions sentinelles, s'y lier et y être retenu. Ces derniers sont le premier ganglion lymphatique (ou groupe de ganglions) dans lequel les cellules cancéreuses sont les plus susceptibles de se propager depuis une tumeur primaire. LYMPHOSEEK® a un taux de faux négatifs de 2,6 % pour le carcinome épidermoïde de la cavité buccale (OSCC) T1-T4cN0. Il a détecté les lymphocytes sentinelles chez 99 % des patients atteints d'un cancer du sein Tis, Tx ou T1-T4cN0 et chez 97 % des patients atteints d'un mélanome T1-T4cN0.

LYMPHOSEEK® présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet d'identifier le drainage lymphatique des tumeurs dans le plancher buccal (sous la langue), une procédure qui peut s'avérer extrêmement difficile. À l'heure actuelle, jusqu'à 70 à 80 % des patients atteints d'un cancer de la bouche à un stade précoce font l'objet d'un curage cervical non urgent, une intervention chirurgicale majeure qui pourrait être évitée en procédant à une biopsie des ganglions sentinelles (BGS) afin de déterminer le stade de la maladie.

Peter Martin, directeur de l'exploitation chez Norgine a commenté : « En mettant LYMPHOSEEK® à la disposition des patients par l'intermédiaire de notre infrastructure en partenariat avec des chirurgiens, des radiopharmaciens et des spécialistes de la médecine nucléaire, nous continuons de démontrer notre engagement consistant à améliorer la qualité de vie des patients. Norgine souhaite que tous les patients admissibles atteints d'un cancer buccal, d'un cancer du sein ou d'un mélanome voient le stade de leur cancer déterminé avec précision par le biais d'une biopsie des ganglions sentinelles avec LYMPHOSEEK®. Cela entraînera une réduction des interventions chirurgicales inutiles et permettra d'optimiser l'utilisation des ressources de santé et d'améliorer les résultats des patients ».

Il a ajouté : « LYMPHOSEEK® est déjà commercialisé par Norgine aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie et au Danemark et nous prévoyons d'autres lancements par le biais de notre infrastructure Norgine en 2018. »

Norgine dispose d'une licence LYMPHOSEEK® par l'intermédiaire de Navidea Biopharmaceuticals Inc pour la commercialisation et la distribution du produit en Europe et dans certains autres marchés clés.

