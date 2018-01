La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix émettra des débentures non garanties de premier rang des séries I et J d'une valeur de 650 millions de dollars







Le présent communiqué n'est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé aux États-Unis.

TORONTO, le 10 janv. 2018 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre des débentures non garanties de premier rang de la Fiducie en deux séries pour un montant en principal total de 650 millions de dollars. L'émission comprend (i) un montant en principal total de 300 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série I qui porteront intérêt au taux de 3,01 % par année et arriveront à échéance le 21 mars 2022 et (ii) un montant en principal total de 350 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série J qui porteront intérêt au taux de 3,546 % par année et arriveront à échéance le 10 janvier 2025 (collectivement, les « débentures »).

Les débentures sont émises dans le cadre d'un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux. Sous réserve des conditions habituelles de clôture, l'émission devrait se conclure le 12 janvier 2018.

Le produit net de l'émission des débentures sera affecté par la Fiducie au remboursement de la dette existante, et vise notamment à rembourser en totalité le montant en principal total de 400 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série A qui portent intérêt à 3,554 % et qui arrivent à échéance le 5 juillet 2018, et aux fins générales de l'entreprise.

L'émission est effectuée en vertu du prospectus préalable de base simplifié de Propriétés de Choix en date du 9 janvier 2018. Les modalités de l'émission seront décrites dans un supplément au prospectus, daté du 10 janvier 2018, qui sera déposé auprès des organismes canadiens de réglementation du commerce des valeurs mobilières de chaque province du Canada.

La clôture de l'émission est assujettie à l'attribution aux débentures d'une cote minimale « BBB » assortie d'une perspective « positive » par DBRS Limited et d'une cote minimale « BBB » par Standard and Poor's Ratings Services. Les débentures auront égalité de rang avec tous les autres titres de créance non garantis de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnés.

Les débentures qui sont émises n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est un propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières de commerce de détail et commerciales bien situées à l'échelle du Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix compte environ 44 millions de pieds carrés de surface locative brute répartis entre 547 immeubles principalement constitués de centres commerciaux dont le locataire principal est un supermarché ou une pharmacie et de supermarchés ou pharmacies autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à des acquisitions rentables, à des projets d'aménagement et à une gestion immobilière proactive. Le locataire principal et plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw limitée, le plus grand détaillant au Canada. La solide alliance de Propriétés de Choix avec Loblaw la positionne bien en vue d'une croissance future. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion intégré au rapport aux porteurs de titres de Propriétés de Choix du troisième trimestre de 2017. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

