Tendances migratoires U-Haul : OTTAWA trône au sommet des villes canadiennes à forte croissance en 2017

21 des 25 villes affichant la plus grande croissance sont en Ontario, dont les 14 premières de la liste

PHOENIX et OTTAWA, Ontario, 10 janvier 2018 /CNW/ - Ottawa est la nouvelle ville canadienne ayant affiché la plus grande croissance en 2017 selon les données d'analyse de U-Haul portant sur les tendances migratoires au Canada l'an dernier.

Nichée sur les magnifiques berges de la rivière des Outaouais, la capitale du pays, qui compte près de 1 million d'habitants, a gravi neuf échelons par rapport au classement précédent pour ainsi terminer bonne première. Kamloops, en Colombie-Britannique, trônait au sommet de la liste en 2016.

Les arrivées ont totalisé 51,8 pour cent des allers simples à Ottawa par camion U-Haul. Les arrivées d'année en année par camions U-Haul loués constituant un aller simple ont crû de 7 pour cent, alors que les départs ont bondi de 5 pour cent en comparaison aux chiffres enregistrés par Ottawa en 2016.

« Il y a beaucoup de mouvement dans la ville d'Ottawa, celle-ci étant la capitale canadienne », soutient Claude Boucher, président de la société U-Haul pour l'ouest du Québec, dont le territoire couvre Ottawa. « On y trouve la colline parlementaire, qui génère de nouveaux emplois et attire de nouveaux habitants chaque année. Ottawa abrite aussi des musées et les édifices gouvernementaux, et propose 35 festivals d'importance par an. C'est l'un des endroits les plus favorables pour les familles que j'ai visités. Ils savent comment s'y prendre. »

Les villes à forte croissance sont déterminées selon le gain net de camions U-Haul arrivés par aller simple lors d'une année civile comparativement aux camions U-Haul quittant par aller simple durant la même période. Les données des tendances migratoires sont compilées à partir de plus de 1,7 million de transactions de location de camions U-Haul pour un aller simple enregistrées dans un an.

Bien que ces données ne soient pas directement corrélées à la population ni à la croissance économique, les données de croissance de U-Haul permettent de déterminer efficacement dans quelle mesure les villes attirent et conservent leurs habitants. Vous pouvez consulter les rapports des tendances, y compris les données des années précédentes, à l'adresse myuhaulstory.com.

Les villes ontariennes dominent la liste

Vingt-et-une des 25 villes affichant la plus grande croissance se trouvent en Ontario, dont les 13 à la suite d'Ottawa sur la liste. Les villes albertaines de Grande Prairie et Lethbridge, ainsi que Chilliwack, en Colombie-Britannique, et Sherbrooke, au Québec, sont également du nombre. Vancouver, en Colombie-Britannique, a raté de peu son apparition sur la liste des 25 premières villes d'importance, elle qui se classe 26e.

Belleville, située à l'embouchure de la rivière Moira reliant la ville de Québec à Windsor, affiche la seconde meilleure croissance. Les points de service U-Haul ont enregistré une proportion de 57,9 pour cent de camions de déménagement arrivant dans cette ville plutôt que quittant celle-ci. Dans l'ensemble, le trafic U-Haul a augmenté considérablement à Belleville, les arrivées ayant grimpé de 16 pour cent alors que les départs ont crû de 13 pour cent d'année en année.

« L'Ontario a tant à offrir », déclare Ryan Pearson, président de la société U-Haul du centre du Canada. « Les villes vont de calmes à animées, et la providence est reconnue pour sa diversité. De plus, l'Ontario jouit de l'un des climats les plus doux au Canada; les gens ont donc tendance à y affluer. »

U-Haul est l'autorité en matière de tendances migratoires grâce à son vaste réseau couvrant les 50 états américains et les 10 provinces canadiennes. La couverture géographique qu'assurent les quelque 21 000 points de service de U-Haul permet de fournir un aperçu complet des endroits où les gens s'établissent. Aucun autre joueur de l'industrie ne peut en faire autant.

« Les données de tendances migratoires de U-Haul sont parmi les plus recherchées de l'industrie puisqu'elles sont les plus détaillées », remarque Stuart Shoen, vice-président directeur de U-Haul. « Nous couvrons plus d'endroits avec davantage d'équipement et produisons les schémas de migration de plus de déménageurs autonomes que quiconque. »

La venue du service de location U-Haul offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, révolutionne l'industrie du déménagement grâce à une méthode plus pratique et plus sécuritaire de prise de possession des camions et de retour après usage. La technologie de vérification en temps réel de U-Haul permet la réalisation complète des transactions de location à partir d'un téléphone intelligent, et ce, en tout temps, soit de jour comme de nuit. Il n'y a aucuns frais d'adhésion. Créez votre compte en ligne dès aujourd'hui.

Ce que l'on dit à propos d'Ottawa

« Ottawa demeure un endroit de choix pour ceux et celles qui souhaitent s'établir au sein d'une collectivité dynamique et diversifiée. Offrant un milieu bilingue, notre communauté est composée de francophones, d'anglophones et d'une scène multiculturelle accueillante. La main-d'oeuvre d'Ottawa continue de croître avec l'arrivée de nouvelles entreprises innovantes, sans compter que la ville héberge un grand nombre d'employés du gouvernement. En plus d'être un endroit formidable où travailler, notre milieu de vie offre une vaste gamme d'activités intérieures et extérieures praticables à l'année. Le divertissement est aussi au rendez-vous à Ottawa, que ce soit avec les Sénateurs, le Rouge et Noir, le Fury FC ou encore les Champions, notre équipe de baseball, pour ne nommer que ceux-là. Les activités culturelles et les possibilités de divertissement abondent dans l'ensemble de la ville. Il y a également de nombreux festivals à découvrir tout au long de l'année. Les options culinaires sont l'un des points forts que la ville d'Ottawa a à offrir. » -- Bob Monette, maire suppléant d'Ottawa

Villes canadiennes à forte croissance en 2017

1. OTTAWA Ontario 2. BELLEVILLE Ontario 3. TRENTON Ontario 4. MIDLAND Ontario 5. NORTH BAY Ontario 6. HUNTSVILLE Ontario 7. WASAGA BEACH Ontario 8. GRAVENHURST Ontario 9. ELLIOT LAKE Ontario 10. PARRY SOUND Ontario 11. CHATHAM Ontario 12. SAINT THOMAS Ontario 13. KINGSTON Ontario 14. BANCROFT Ontario 15. CHILLIWACK Colombie-Britannique 16. KINCARDINE Ontario 17. NAPANEE Ontario 18. GRANDE PRAIRIE Alberta 19. ORILLIA Ontario 20. BROCKVILLE Ontario 21. BARRYS BAY Ontario 22. SHERBROOKE Québec 23. COLLINGWOOD Ontario 24. HANOVER Ontario 25. LETHBRIDGE Alberta

À propos de U-Haul

Depuis 1945, U-Haul est le choix incontesté du déménageur autonome grâce à son réseau comptant plus de 21 000 emplacements répartis dans les 50 états américains et les 10 provinces canadiennes. Le service de location de U-Haul offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet désormais à la clientèle de l'entreprise d'avoir accès aux camions de U-Haul à toute heure du jour et de la nuit grâce aux options de libre-service accessibles depuis tout appareil mobile relié à Internet. La vaste clientèle de U-Haul a permis à la société de mettre sur pied un parc composé de plus de 150 000 camions, 112 000 remorques et 40 000 outils de remorquage. U-Haul propose plus de 581 000 locaux et plus de 51 millions de pieds carrés d'aire d'entreposage libre-service dans les installations lui appartenant ou sous sa gestion partout en Amérique du Nord. U-Haul est le plus grand installateur de dispositifs d'attelage permanents pour remorque dans le marché secondaire de l'automobile et le plus grand détaillant de propane aux États-Unis.

