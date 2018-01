Glosfer met au point un bloc de génération de la cryptomonnaie HYCON







- Cette création marque la première étape vers la monnaie de 3e génération après Bitcoin et Ethereum. Glosfer poursuit le développement de sa technologie de chaîne de blocs HYCON à utiliser dans l'économie réelle.

SÉOUL, Corée du Sud, le 10 janvier 2018 /CNW/ -- Glosfer, société sud-coréenne leader des chaînes de blocs (dont le chef de la direction est Taewon Kim), a annoncé avoir créé le bloc de génération de sa cryptomonnaie HYCON, et ce, le 4 janvier 2018, à 3h15 du matin.

Le facteur temps, lié à l'histoire de la cryptomonnaie, est ici significatif. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a créé le bloc de génération du Bitcoin à 18h15. Le bloc de génération est le premier bloc d'une chaîne de blocs. En d'autres termes, c'était le commencement de toutes les cryptomonnaies et la mère de toutes les chaînes de blocs.

Selon Taewon Kim, chef de la direction de Glosfer, la création du bloc de génération de HYCON revêt une grande importance parce qu'elle signifie que ce bloc de génération fut créé à la même heure que celui du Bitcoin (le GMT est à 9 heures de Séoul, heure de Corée du Sud). Il a déclaré : « Nous avons franchi la première étape vers la monnaie de 3e génération après Bitcoin. Nous n'épargnerons aucun effort pour développer la technologie qui permettra d'appliquer Hycon à l'économie réelle et de la rendre plus populaire. »

Glosfer a retenu l'attention, le 25 septembre 2017, lorsqu'elle a clôturé avec succès les premières négociations de HYCON ICO pour le marché intérieur coréen en seulement huit petites heures. Les premiers stades de l'offre initiale de pièces (ICO) ont vu lever un peu plus que l'objectif initial de 3 500 bitcoins (à l'époque, environ 13,9 millions de dollars US).

Depuis, la société s'emploie à développer une technologie de chaîne de blocs pouvant s'appliquer directement aux entreprises et à la vie de tous les jours, et ce, dans de très nombreux domaines tels que la technologie financière (FinTech), la cryptomonnaie utilisée dans l'économie réelle et la technologie de gestion de l'information. Récemment encore, le 16 décembre 2017, Glosfer a organisé avec succès « Infinity Project Unpacked », une conférence de grande échelle qui a rassemblé 500 personnes et mis en évidence les diverses applications de la nouvelle technologie dans l'économie réelle.

À propos de Glosfer :

Glosfer est l'un des leaders de la technologie et des services des chaînes de blocage en Corée du Sud. Valorisant son ancrage, celui de société de chaînes de bloc de première génération, Glosfer met tout en oeuvre pour étendre ses activités à diverses industries et renforcer sa présence sur les marchés nationaux et internationaux, en tirant parti des technologies et services novateurs, notamment sa plateforme PACKUTH de chaînes de blocs pour interface de programmation d'application (API) en langage PHP et ses plateformes en ligne et hors ligne d'opérations de cryptomonnaies. Avec son prochain projet Infinity, alimenté par sa pièce HYCON, la société cherche à établir et à faciliter son écosystème de cryptomonnaie tout en contribuant, grâce à une collaboration avec les institutions publiques, à une société plus transparente et plus équitable reposant sur la technologie des chaînes de blocs.

Jaehan Lee, directeur du marketing Glosfer

+82-2-6478-7000 ljh@glosfer.com Bina Cho, directrice de création Chris & Partners- partenaire de Glosfer

+82-2-375-4620 glosfer@chrisnp.co.kr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/626347/GLOSFER__Creates_Genesis_Block_of_Cryptocurrency_HYCON.jpg

SOURCE Glosfer

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 19:34 et diffusé par :