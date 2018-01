Abc.es : l'opportunité pour Poutine







Abc.es a publié un article d'opinion sur l'élection présidentielle à venir en Russie, ainsi que sur certaines personnalités politiques capables de jouer des rôles plus importants dans le futur gouvernement.

Pour lire l'intégralité de l'article, publié le 4 janvier, cliquez ici : http://www.abc.es/opinion/abci-oportunidad-para-putin-201801041329_noticia.html

António Martins Da Cruz, l'auteur de cet article, à l'instar de la majorité des autres experts et observateurs, n'émet pas le moindre doute quant à l'identité du gagnant attendu des élections, mais c'est celle de son prochain Premier ministre qui intéresse le plus tout le monde. Da Cruz met en exergue trois candidats possibles : Dmitri Rogozine, vice-Premier ministre russe en charge du secteur de la défense, Alexeï Koudrine, politicien libéral influent et ancien ministre des Finances pendant les précédents de mandats de Poutine et Medvedev (jusqu'à sa démission en septembre 2011) en tant que présidents, et Denis Manturov, actuel ministre du Commerce et de l'Industrie de la Fédération de Russie.

Le nouveau Premier ministre devra être un intermédiaire capable de prendre en charge les relations actuellement fragiles entre l'Ouest et la Russie et de les remettre sur le droit chemin. Les trois candidats mentionnés sont, d'après l'auteur, acceptables, à différents degrés, pour l'Ouest ainsi que pour l'opposition libérale russe, et sont des professionnels réputés. Da Cruz choisit Rogozine comme le candidat le plus probable des trois, avec une forte possibilité que Koudrine et Manturov soient nommés au sein du nouveau gouvernement sous la direction de Rogozine.

