Financement des services policiers des Premières Nations : l'APNQL accueille favorablement l'engagement d'Ottawa

WENDAKE, QC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, M. Ralph Goodale, d'augmenter le budget alloué aux services policiers des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) reçoit favorablement cette décision de mettre enfin à niveau les services policiers des Premières Nations afin de les rendre, au minimum, comparables à ceux de tout autre corps de police.

« Nous jugeons que le gouvernement fédéral fait aujourd'hui un pas dans la bonne direction dans un dossier qui fait l'objet de préoccupations majeures depuis plusieurs années, » a affirmé Ghislain Picard, chef de l'APNQL. « L'APNQL demeurera vigilante dans les discussions de fond visant notamment la définition de nouvelles modalités d'entente. Ces travaux doivent être entrepris rapidement entre les autorités des Premières Nations, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ».

Rappelons que le Programme national finance en ce moment 21 corps de police des Premières Nations au Québec, couvrant 29 communautés. Le programme renouvelé pour la dernière fois en 2103, sous l'ancien gouvernement, sera maintenant financé à long terme. « Nous nous attendons à ce que les corps de police n'aient plus à opérer dans l'incertitude et qu'ils ne soient plus tributaires des interminables négociations où nos nations se sont souvent retrouvées trop souvent à la merci des parties gouvernementales », a ajouté Ghislain Picard.

« Nous sommes optimistes devant l'engagement du gouvernement fédéral de soutenir les efforts des Premières Nations afin de maintenir la paix et l'ordre dans nos milieux. Nous espérons que la nouvelle d'aujourd'hui provoquera une annonce du gouvernement du Québec sur leur intention de s'engager avec les Premières Nations dans ce dossier », a tenu à ajouter le conseiller du gouvernement de la Première Nation Mi'gmaq de Listuguj, Lloyd Alcon, qui est aussi porte-parole de la sécurité publique pour l'APNQL.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. www.apnql.com.

