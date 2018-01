La Banque Nationale du Canada annonce un programme de rachat d'actions particulier dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités







MONTRÉAL, le 10 jan. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce aujourd'hui qu'elle rachètera des actions ordinaires dans le cadre d'un programme de rachat d'actions particulier (le « programme »). La Banque a conclu une entente (l'« entente ») avec un tiers visant le rachat d'actions ordinaires sous forme d'achats quotidiens qui auront lieu entre le 15 janvier 2018 et le 6 février 2018, jusqu'à concurrence de 1 500 000 actions ordinaires et à la condition qu'aucun achat d'actions ordinaires sous le programme ne soit effectué à un moment où la Banque est dans une période de non-négociation. Le programme fera partie de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque portant sur un maximum de 6 000 000 d'actions ordinaires (l'« offre publique ») annoncée le 31 mai 2017.

Conformément aux conditions de l'entente, et sous réserve des conditions d'une dispense d'offre publique de rachat émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « dispense »), le tiers achètera des actions ordinaires de la Banque sur les marchés canadiens afin de respecter ses obligations envers la Banque en vertu de l'entente. Le prix payé par la Banque pour les actions ordinaires qu'elle achètera au tiers dans le cadre de l'entente sera négocié par la Banque et le tiers, mais sera inférieur au cours des actions ordinaires de la Banque sur les marchés canadiens au moment de l'achat.

Conformément aux conditions de l'entente et de la dispense, tous les achats faits par le tiers ou ses mandataires au TSX et sur d'autres marchés canadiens dans le cadre du programme seront conformes aux règles du TSX qui s'appliquent à l'offre publique, sous réserve d'exceptions restreintes stipulées dans la dispense. De plus, il est interdit à la Banque et à tout acheteur non indépendant agissant en son nom d'acheter d'autres actions ordinaires pendant la durée du programme. La Banque acquerra des actions ordinaires auprès du tiers conformément à l'entente dans le cadre de l'offre publique, et ces actions ordinaires seront annulées au moment de leur achat par la Banque. Conformément aux conditions de la dispense, immédiatement suivant la fin du programme, la Banque émettra et déposera un communiqué de presse annonçant la fin du programme et indiquant le nombre d'actions ordinaires acquises dans le cadre du programme et le montant total en dollars payé pour ces actions ordinaires.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque, y compris l'achèvement du programme, les risques associés aux changements dans la conjoncture générale de l'économie et les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque, et leur interprétation. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou pour son compte. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation des renseignements contenus dans les présentes et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 246 milliards de dollars au 31 octobre 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 17:17 et diffusé par :