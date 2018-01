Great-West Lifeco annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités







TSX : GWO

WINNIPEG, le10 janv. 2018 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto quant au renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre »).

Aux termes de l'offre renouvelée, la société peut racheter pour fins d'annulation jusqu'à 20 000 000 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois allant du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019, soit approximativement 2 % de ses 988 722 659 actions ordinaires émises et en circulation au 31 décembre 2017. Le volume quotidien moyen des opérations exécutées pendant la période de six mois précédant le 31 décembre 2017 se chiffrait à 362 203 actions ordinaires. Par conséquent, le nombre des actions ordinaires pouvant être rachetées chaque jour est limité à 90 550, à l'exclusion des exceptions relatives aux achats en bloc. Le rachat d'actions peut être effectué par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles canadiens au cours du marché en vigueur. Toute action ordinaire rachetée conformément à l'offre renouvelée sera annulée.

La société a également annoncé qu'elle établira un régime d'achat automatique avec un courtier pour faciliter le rachat de ses actions ordinaires aux termes de l'offre renouvelée. Le régime d'achat automatique permet en tout temps le rachat par la société d'actions ordinaires lui appartenant, notamment lorsque la société ne serait normalement pas autorisée à effectuer des rachats en raison d'exigences réglementaires ou de périodes d'interdiction qu'elle s'impose. Le courtier de la société procédera aux rachats en conformité avec les paramètres prescrits par la Bourse de Toronto et les modalités de l'entente écrite conclue par les parties. Hors de ces périodes d'interdiction, des actions ordinaires peuvent également être rachetées à la discrétion de la direction.

La société se servira de l'offre renouvelée pour acquérir des actions ordinaires afin de réduire l'effet de dilution lié à l'émission de valeurs mobilières aux termes de son régime d'options sur actions et à d'autres fins de gestion du capital.

Aux termes de son offre précédente, la société avait été autorisée par la Bourse de Toronto à racheter jusqu'à 20 000 000 actions ordinaires du 9 janvier 2017 au 8 janvier 2018. Elle avait alors racheté 1 800 000 actions ordinaires par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles canadiens, moyennant un cours moyen pondéré de 35,18 $. En outre, 1 311 349 autres actions ordinaires avaient été rachetées par un fiduciaire non indépendant conformément à l'article 629j) du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, moyennant un cours moyen pondéré de 36,32 $.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,3 billion de dollars en date du 30 septembre 2017 et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com/fr.

