Fortis reçoit le prix Emergency Assistance Award pour ses efforts de rétablissement du service après l'ouragan Irma







ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 10 jan. 2018) - L'Edison Electric Institute (EEI) a remis aujourd'hui à Fortis Inc. (« Fortis ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) et à son groupe de services publics le prix Emergency Assistance Award pour leur travail d'assistance exceptionnel auprès des clients affectés par l'ouragan Irma en septembre 2017.

Décerné aux entreprises membres de l'EEI, ce prix vise à reconnaître les efforts exceptionnels déployés pour aider d'autres entreprises d'électricité à rétablir le courant à la suite de fortes intempéries ou d'autres phénomènes naturels. Les lauréats ont été choisis par un comité de juges à la suite d'un processus international de mise en candidature, et les prix ont été remis lors de la réunion d'hiver des administrateurs et des chefs de la direction de l'EEI, à Scottsdale en Arizona.

En activité dans les îles Turks et Caicos, FortisTCI a été durement touchée par l'ouragan Irma. Le 10 septembre 2017, l'équipe d'intervention d'urgence de Fortis a été la première à arriver au pays après avoir obtenu le feu vert du gouvernement des îles Turks et Caicos. Fortis a dépêché environ 250 employés et contractuels provenant de toutes ses installations aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. L'équipe a reconstruit et rétabli de nombreux kilomètres de lignes de transport, de distribution et de branchements et remplacé quelque 1 500 poteaux électriques.

« L'intervention de l'équipe de Fortis pour venir en aide à FortisTCI à la suite des effets dévastateurs de l'ouragan Irma constitue un moment charnière de l'histoire de notre entreprise, soutient Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. Nos employés formaient la première équipe humanitaire présente sur le terrain, et ont réussi à rétablir le courant dans l'ensemble du pays en moins de 60 jours, sans qu'il y ait de problèmes de sécurité. Je ne pourrai jamais les remercier assez de leurs efforts. »

« Lorsqu'une catastrophe survient, les entreprises d'électricité de tout le pays se mobilisent pour aider les entreprises de la région touchée, l'assistance mutuelle étant l'une des marques distinctives de notre secteur, affirme Tom Kuhn, président de l'EEI. Lorsque l'ouragan Irma a frappé, Fortis a répondu à l'appel; son aide au rétablissement du service est un exemple éloquent d'assistance mutuelle en action. »

« Il était crucial de réparer rapidement le réseau électrique pour que l'économie des îles Turks et Caicos, particulièrement le secteur du tourisme, puisse revenir à la normale, indique Eddinton Powell, président et chef de la direction de FortisTCI. Le déploiement des ressources était impressionnant et s'est fait de façon magistrale, ce qui a permis un rétablissement rapide du courant. Ceux qui en ont bénéficié le plus sont nos clients, qui ont alors pu se concentrer sur la reconstruction de leur demeure et la reprise des activités de leurs entreprises. »

M. Perry a remercié les clients pour leur coopération et leur gentillesse à l'endroit de l'équipe de Fortis alors qu'elle s'affairait à rétablir le courant, ainsi que Son Excellence le gouverneur John Freeman et la première ministre Sharlene Cartwright-Robinson pour leur collaboration avec Fortis pour coordonner les efforts en vue de rétablir l'électricité pour la population des îles Turks et Caicos.

Il s'agissait de la neuvième intervention d'urgence du genre pour les services publics de Fortis.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 47 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La Société, qui compte plus de 8 000 employés, sert des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

À propos de l'EEI

L'EEI est l'association qui représente toutes les entreprises d'électricité privées des États-Unis. Ses membres approvisionnent en électricité 220 millions d'Américains et sont présents dans les 50 États du pays et le district de Columbia. Globalement, le secteur de l'électricité représente plus de sept millions d'emplois à l'échelle des États-Unis. Outre ses membres américains, l'EEI compte plus de 60 entreprises d'électricité membres dans le monde, ainsi que des centaines de fournisseurs et organismes du secteur comme membres associés.

