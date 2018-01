Stream TV et BOE s'associent pour offrir au marché mondial le 3D à haute résolution sans lunettes







PHILADELPHIE, 10 janvier 2018 /CNW/ - Stream TV Networks, Inc. et BOE Technology Group Co., Ltd. sont heureuses d'annoncer leur collaboration commune visant à combiner les panneaux à haute résolution de BOE à la technologie 3D primée sans lunettes de Stream TV (@UltraD3). En utilisant des panneaux dont les tailles couvrent les téléphones mobiles aux moniteurs d'ordinateur en passant par les grands écrans de télévision, le projet permettra la conception d'appareils pour l'ensemble de l'industrie des produits électroniques grand public.

« Les téléviseurs 4K et les moniteurs d'ordinateur sont désormais dépassés avec l'arrivée des panneaux 8K », déclare Mathu Rajan, chef de la direction de Stream TV. « Travailler avec les panneaux haute résolution d'un partenaire comme BOE nous permet d'effectuer une percée importante dans le marché mondial. » #8K #8KTV

Largement considérée comme la meilleure technologie 3D sans lunettes au monde, la solution Ultra-D de Stream TV se sert de systèmes optiques d'avant-garde et de puissants algorithmes de rendu pour créer un angle de visionnement à 140 degrés offrant à chaque téléspectateur dans la pièce une expérience 3D fluide, claire, vive et ajustable, sans recourir à des lunettes ou à des verres.

« L'oeil humain ne peut faire la différence entre le 4K et le 8K sur un plan 2D », ajoute Rajan. « Sans la troisième dimension, tous ces pixels sont essentiellement gaspillés. Nous nous servons donc des pixels supplémentaires pour augmenter les contrastes et la profondeur afin de créer une expérience immersive qui apporte une véritable valeur aux fabricants d'appareils et à leurs clients. »

Le premier fruit de la collaboration entre Stream TV et BOE est un écran 8K Lite Ultra-3D sans lunettes qui sera présenté de façon privée et sur rendez-vous seulement au kiosque 10939 de Stream TV, situé dans le hall central, au Consumer Electronics Show (@CES #CES2018) ayant lieu au centre des congrès de Las Vegas. Veuillez écrire à press@Ultra-D.com pour obtenir plus de détails.

À PROPOS DE STREAM TV NETWORKS, INC. :

Stream TV est une société technologique établie à Philadelphie. Sa technologie révolutionnaire Ultra-D est la seule solution exclusive 3D sans lunettes à offrir à la fois un affichage visuel époustouflant et une conversion de contenu depuis n'importe quelle source 2D ou 3D. www.Ultra-D.com

À PROPOS DE BOE :

BOE est un pionnier en innovation et en développement des technologies TFT-LCD. La société se consacre à accélérer le progrès des nouveaux appareils d'affichage comme les dispositifs de visionnement souples ainsi que la réalité virtuelle et augmentée. BOE vise à créer des produits légers, minces, écoénergétiques et respectueux de l'environnement offrant une fidélité chromatique élevée, des images haute définition et de larges angles de visionnement. La société améliore constamment l'expérience visuelle propre aux téléphones mobiles, aux tablettes, aux ordinateurs portables, aux moniteurs, aux téléviseurs et à d'autres appareils. http://www.boe.com/en/index/pei.html

