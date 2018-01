La Subaru BRZ 2018 : Nouveaux modèles et nouvelles caractéristiques







MISSISSAUGA, ON, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que la BRZ 2018 arrivera cet hiver dans les concessions Subaru partout au Canada. Voiture sport à propulsion destinée aux fervents d'automobile, la BRZ propose en ce début d'année une gamme renouvelée qui inclut une nouvelle version, la Sport-tech RS, ainsi que la très attendue BRZ tS en production limitée.

Le moteur atmosphérique 4 cylindres 2 litres SUBARU BOXER à injection directe et dans l'admission génère jusqu'à 205 chevaux transmis par la transmission manuelle à 6 vitesses à rapports rapprochés ou, en option, par la transmission automatique à 6 vitesses avec sélecteur cranté, mode manuel et palettes au volant.

Pour 2018, la gamme BRZ se décline en quatre versions. La BRZ d'entrée de gamme comprend la transmission manuelle à 6 vitesses, le nouveau système d'infodivertissement à écran de 7 pouces avec navigation GPS, intégration CarPlay d'Apple, Android Auto et STARLINK pour téléphones intelligents, connectivité Bluetooth avec activation vocale pour cellulaires, lecture audio en transit Bluetooth et radio par satellite SiriusXM, les phares actionnés par l'essuie-glace, l'éclairage d'accueil et les clignotants monotouches. La BRZ Sport-tech 2018 est équipée d'une transmission automatique à 6 vitesses, des sièges avant chauffants, d'un habillage intérieur en cuir noir avec Alcantara noir et coutures rouges, de la climatisation bizone, des phares antibrouillard à DEL et de la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir. En nouveauté 2018, la BRZ Sport-tech RS avec transmission manuelle à 6 vitesses s'avère un excellent choix pour ceux qui veulent des amortisseurs de performance SACHS, des freins de performance Brembo et des roues de 17 pouces en alliage de couleur gris fusil.

La BRZ tS 2018 en édition limitée, l'autre ajout intéressant à la gamme BRZ 2018, ouvre un nouveau chapitre en matière de performance et de sensations fortes. Limitée à 100 unités pour l'ensemble du Canada, la tS (qui signifie « tuned by STI ») se distingue par sa maniabilité impressionnante, sa puissance et sa maîtrise, ainsi que par sa belle allure en partie attribuable à son becquet arrière STI exclusif en fibre de carbone qui s'ajuste manuellement afin d'optimiser la déportance.

Les prix de la BRZ 2018 sont les suivants :

Modèle Transmission PDSF BRZ TM6 27 995 $ BRZ Sport-tech TA6 31 195 $ BRZ Sport-tech RS TM6 31 695 $ BRZ tS TM6 37 395 $

