Le gouvernement du Canada appuie l'infrastructure communautaire de la Nation des Oneidas de la Thames







OTTAWA, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre d'une visite à la Nation des Oneidas de la Thames, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a eu le plaisir de confirmer les nouveaux investissements dans l'infrastructure communautaire.

Le ministère des Services aux Autochtones Canada consacre 220 000 $ à la rénovation de 10 maisons dans la collectivité. Cette somme s'ajoute aux 115 000 $ déjà investis par l'entremise du budget de 2016 pour aider la Première Nation à mettre sur pied une commission du logement, à établir un partenariat de mentorat en matière de logement avec les commissions du logement d'autres Premières Nations et à assurer la gestion générale du logement.

Le Ministère consacre également environ 38 000 $ à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la modernisation éventuelle de l'école Standing Stone de la collectivité. Cette étude permettra de définir les options qui répondent le mieux aux besoins de la Première Nation en matière d'éducation.

Citations

« Tous méritent d'avoir accès à des logements sains et sécuritaires et les élèves, à des écoles en bon état. Notre gouvernement est heureux d'investir dans le logement et l'infrastructure scolaire de la Nation des Oneidas de la Thames, par le truchement de nouveaux fonds pour la rénovation de logements et une étude de faisabilité pour une éventuelle modernisation de l'école Standing Stone. J'ai été heureuse de visiter la collectivité le 10 janvier, et je tiens à remercier le chef Phillips et le conseil pour leur accueil chaleureux. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

La Nation des Oneidas de la Thames est située sur la rive est de la rivière Thames à 30 kilomètres au sud de la ville de London . En décembre 2017, 2 169 membres inscrits vivaient dans la collectivité.

