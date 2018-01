Canards Illimités Canada invite le gouvernement fédéral à investir dans les zones naturelles dans le budget 2018







OTTAWA, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Le début de la nouvelle année est l'occasion pour les Canadiens de se pencher sur les possibilités d'améliorer leur qualité de vie et de rendre notre monde meilleur. La conservation est toujours l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. En raison des changements climatiques que nous affrontons, notre principale résolution du Nouvel An consiste à protéger les zones naturelles du Canada. Le budget 2018 est un bon point de départ pour appliquer cette résolution.

Au moment où le gouvernement du Canada s'apprête à affecter les fonds de son budget annuel, Canards Illimités Canada (CIC) s'allie à un certain nombre de citoyens et d'autres organismes soucieux de conservation et à de nombreux parlementaires pour soutenir l'expansion sans précédent des zones naturelles protégées du Canada.



« Nous sommes persuadés qu'un programme élargi et amélioré des zones protégées fera rejaillir plus de bienfaits sur le territoire, l'eau et la faune du Canada », a déclaré Mme Karla Guyn, chef de la direction de CIC.

Dans le cadre de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique, le Canada s'est engagé à protéger, d'ici 2020, au moins 17 % de ses habitats terrestres et d'eau douce et 10 % de ses eaux territoriales. Or, pour s'acquitter de cet engagement, le gouvernement fédéral devra y consacrer d'importants nouveaux investissements.

À l'approche du dépôt du budget fédéral 2018, CIC invite le gouvernement du Canada à maintenir et à accroître le financement permanent consacré au très fructueux Programme de conservation des zones naturelles. Depuis qu'il a été lancé, en 2007, ce programme a permis de conserver plus de 430 000 hectares d'habitats d'un océan à l'autre. De même, le renouvellement et l'expansion du Fonds national de conservation des milieux humides complémentaire créé en 2014, est également essentiel pour préserver l'avenir de ces puissants écosystèmes menacés. Dans les deux premières années seulement, ce programme a permis de restaurer 1 045 hectares de milieux humides et de terres hautes et d'améliorer 318 000 hectares supplémentaires.

La collaboration est au coeur de ces programmes. CIC et d'autres partenaires conservationnistes s'engagent à réunir le financement équivalent pour faire fructifier cet investissement.

« Le succès des efforts de préservation de l'habitat grâce à ces programmes démontre que l'on peut accomplir des progrès en consacrant des investissements considérables à la conservation », a précisé Mme Guyn. Et les bienfaits qui en découlent ont une grande portée. La qualité de l'eau, les solutions aux changements climatiques et le soutien des espèces à risque sont tous tributaires des moyens que nous prenons pour préserver les milieux humides et les autres zones naturelles du Canada. »



La principale résolution environnementale du Canada pour 2018 est d'investir dans l'habitat. CIC et d'autres organismes membres de la collectivité conservationniste du pays entendent préparer le terrain et mener les travaux nécessaires. Le moment est venu de se mettre à l'oeuvre.

Canards Illimités Canada est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus : www.canards.ca.

