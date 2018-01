Feiyu Tech dévoile son nouveau stabilisateur, le Vimble 2, doté d'une perche extensible intégrée pour smartphone, à l'occasion du CES 2018







LAS VEGAS, 10 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le 9 janvier 2018, Feiyu Technology(Feiyutech) a lancé son tout premier produit de l'année, le Vimble 2 pour smartphone, à l'occasion du CES 2018.

Le stabilisateur portable Vimble 2 combine les fonctions de perche à selfie et de stabilisateur de cardan. Doté d'une nouvelle génération de langage de conception, le Vimble 2 est fabriqué à partir de matériaux composites et présente une forme ergonomique, ce qui permet d'améliorer l'expérience globale de maintien et de prise de vue. L'extension intégrée en métal, qui permet d'ajouter jusqu'à 5 pouces et demi, vient étendre la portée en vous offrant une plus grande amplitude de mouvements pour les prises de vue dynamiques. Capable d'ajuster facilement l'angle de prise de vue et le mode grâce au panneau de contrôle intégré, le Vimble 2 vous permet de vous consacrer davantage sur votre prise de vue.

Doté à la fois du tout dernier algorithme de stabilisation et du moteur sans balais conçu avec précision, le Vimble 2 est capable de fournir une stabilisation fluide des images en toutes circonstances. L'appli offre de nouvelles fonctions, telles que le suivi des objets, le suivi des visages et l'édition vidéo, tout en améliorant la fonctionnalité des paramétrages et la mise à jour du microprogramme. La combinaison de matériel et de logiciels offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une photographie intelligente.

Le Vimble 2 est idéal pour le globe-trotter ou le blogueur, et constitue un outil exceptionnel pour tous ceux qui souhaitent faire passer leurs vidéos sur smartphone à un niveau supérieur.

La batterie interne dure non seulement pendant des heures, mais il est également possible de recharger votre smartphone en même temps en utilisant le port USB interne intégré à la poignée.

Proposé dans une multitude de couleurs, le Vimble 2 est conçu pour offrir fonctionnalité et beauté. D'autres nouveaux accessoires de Feiyu Technology sont également sortis, tels qu'un trépied pliable, des appareils motorisés pour les vidéos accélérées, une station de charge, etc.

En tant que pionnière du secteur des stabilisateurs portables, Feiyu Technology a d'ores et déjà lancé plus de 20 modèles populaires de stabilisateurs destinés aux caméras sportives, aux smartphones, aux appareils photos à 360 degrés, aux micro-caméras, et aux appareils photos DSLR. Depuis 2015, Feiyu Technology collabore avec Apple inc. dans le cadre du lancement de plusieurs stabilisateurs de smartphone innovants, qui ont transformé la manière dont vous capturez vos prises de vue. Son engagement en faveur de l'amélioration de l'expérience de photographie et de la qualité d'image a été particulièrement salué par la communauté mondiale de la photographie.

Souhaitez la bienvenue au Feiyu Tech Vimble 2 dans la famille FeiyuTech Gimbal en plein essor. Soyez les bienvenus sur le stand de FeiyuTech au CES, au 27427 South Hall, ainsi que sur notre site Web : www.feiyu-tech.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/626892/Vimble2.jpg

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 16:28 et diffusé par :