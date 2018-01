Services de garde éducatifs à l'enfance - Le député André Fortin annonce l'attribution de sept nouvelles places subventionnées dans les services de garde de la circonscription de Pontiac







QUÉBEC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la révision de l'offre des services de garde éducatifs à l'enfance, le Gouvernement du Québec annonce l'attribution de sept nouvelles places subventionnées dans la circonscription de Pontiac. Cette mesure lui permet de mieux répondre aux besoins des parents et contribue à la mise en oeuvre de son engagement d'offrir aux familles québécoises davantage de temps pour concilier vie familiale et aspirations professionnelles.

À l'occasion de sa visite du CPE Le Châtelet, le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, a fait cette annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Luc Fortin.

Rappelons qu'en décembre dernier, le ministre Luc Fortin avait annoncé l'attribution de 192 nouvelles places subventionnées, partout au Québec, dans le cadre de la révision de l'offre des services de garde éducatifs à l'enfance. Une priorité a été accordée, notamment, aux projets des installations qui répondaient aux besoins de clientèles particulières, comme les enfants handicapés ou de milieux défavorisés. De plus, les prestataires de services s'engagent à rendre les places disponibles dans les trois mois qui suivent la date d'autorisation du projet.

Citations

« Les nouvelles places annoncées aujourd'hui permettront à un plus grand nombre de familles de la circonscription de Pontiac de bénéficier de places en services de garde éducatifs à l'enfance. C'est aussi une excellente nouvelle pour le CPE Univers des Bambinos et le CPE Le Châtelet, qui pourront ainsi compléter leurs groupes. »

André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Notre gouvernement pose un geste responsable pour renforcer le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. L'attribution de ces nouvelles places permettra, à court terme, à un plus grand nombre d'enfants de profiter rapidement d'un service de garde de qualité pour favoriser leur développement global, en plus de donner aux CPE et aux garderies subventionnées les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. »

Luc Fortin, ministre de la Famille

Faits saillants

Conformément au processus établi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, le comité consultatif sur la répartition des places de chaque territoire a analysé les projets soumis et fait des recommandations au ministre en fonction des critères de pertinence, de qualité et de faisabilité.

Pour être admissibles, les projets devaient viser l'optimisation de groupes existants.

Lien connexe

Pour consulter la liste des projets retenus :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/revision-offre-services-garde/appel-projets/Pages/Projets-retenus.aspx

