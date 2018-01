Carroll County Energy démarre son exploitation commerciale







CARROLLTON, Ohio, 10 janvier 2018 /CNW/ - Advanced Power a annoncé aujourd'hui avoir entamé l'exploitation commerciale dans sa centrale de production électrique au gaz naturel de 700 mégawatts Carroll County Energy.

Carroll County Energy est une centrale de production électrique à cycle combiné au gaz naturel qui a été construite pour la commercialisation dans le marché PJM. Elle est située dans une région où la production de gaz naturel est à bas prix, avec des lignes de transmission de 345 kV d'AEP et le réseau de canalisation de gaz Tennessee Gas Pipeline de Kinder Morgan.

L'exploitation commerciale a débuté à la mi-décembre, a précisé Chuck Davis, président, gestion des actifs chez Advanced Power. Il a expliqué que le début des exploitations est le résultat des partenariats avec la collectivité, un appui financier solide et le professionnalisme de Bechtel, l'entrepreneur général ainsi que les sous-traitants et les nombreux travailleurs employés pour bâtir la centrale.

« Plus de quatre années après que nous avons annoncé nos plans pour bâtir cette centrale de production électrique de pointe, Carroll County Energy a obtenu un soutien exceptionnel des dirigeants et citoyens du village de Carrollton, dans le canton de Washington et le comté de Carroll », a affirmé M. Davis. « Nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu aider les écoles locales dans l'intérêt des gens qui résident et travaillent à proximité de notre centrale. »

Nous avons annoncé notre intention de bâtir la centrale Carroll County Energy en juillet 2013. En avril 2015, Advanced Power a conclu le financement du projet d'une valeur de 899 millions de dollars. Les investisseurs en actions sont JERA, Ullico et Prudential Capital Group et Advanced Power. Les facilités de crédit garanties de premier rang pour la construction ont été fournies par BNP Paribas, Credit Agricole et huit autres banques commerciales.

La centrale, qui comprend deux turbines à gaz GE et une turbine à vapeur, possède une capacité de production électrique pour environ 750?000 foyers. Bechtel a bâti le projet dans le cadre d'un contrat de construction clés en main. Ethos Energy exploite la centrale et emploie 22 personnes. Advanced Power continue de gérer la société.

Advanced Power est une société privée dont le mandat consiste à développer, acquérir, détenir et gérer des projets de génération d'électricité et les infrastructures connexes à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le leadership d'Advanced Power a fait ses preuves en matière d'identification, de développement et de gestion des projets de génération d'électricité et d'infrastructures connexes. L'équipe de gestion a dirigé le développement de projets de génération d'électricité de plus de 15?000 MW et 7 milliards de dollars de financement de projets avec droit de recours limité.

