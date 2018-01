Athlétisme Canada nomme 46 athlètes au sein de l'Équipe canadienne des Jeux du Commonwealth 2018







OTTAWA, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Athlétisme Canada a annoncé aujourd'hui que 46 athlètes (notamment un guide) ont été nommés pour représenter le Canada aux Jeux du Commonwealth 2018 qui se dérouleront à Gold Coast en Australie, du 4 au 15 avril. L'équipe composée de 20 femmes et 26 hommes sera axée à contribuer à la récolte des médailles du Canada en améliorant sa performance de 17 médailles (cinq d'or, deux d'argent et 10 de bronze) des Jeux du Commonwealth en 2014.

« Athlétisme Canada a réuni une équipe solide et talentueuse qui comptera plusieurs vétérans des Jeux du Commonwealth et des athlètes qui ont franchi de belles étapes dans notre Programme de Prochaine génération », a déclaré l'entraîneur-chef Glenroy Gilbert. « Nous nous rendons à Gold Coast pour obtenir de bons résultats à cette compétition. C'est un début de saison hâtif pour les athlètes canadiens, mais nous allons là-bas pour faire un travail, soit de bien performer. »

Le groupe canadien à Gold Coast compte 17 vétérans de l'athlétisme et 29 recrues aux Jeux du Commownealth. Des 17 participants qui étaient à Glasgow en 2014, 10 sont montés sur le podium, notamment le médaillé d'or Damian Warner au décathlon et la médaillée d'argent Diane Roy au 1500 mètres (T54) qui espèrent faire aussi bien sinon mieux en 2018 aux côtés de leurs collègues canadiens.

"C'est toujours un honneur d'être choisi pour représenter le Canada. J'ai eu de beaux moments aux Jeux du Commonwealth de 2014 et j'ai hâte de défendre mon titre au décathlon à Gold Coast en avril », a déclaré Damian Warner. « Les Jeux du Commonwealth présentent une grande occasion de compétition pour nos coéquipiers vétérans et les plus jeunes aussi. Les derniers Jeux du Commonwealth ont joué un grand rôle dans mon cas, m'aidant à acquérir les aptitudes et l'expérience nécessaires pour monter sur le podium à Rio. Les athlètes n'ont pas tant d'occasions de participer à des Jeux multisports alors l'occasion de vivre dans un village, de concourir dans un grand stade et d'affronter des adversaires internationaux de pointe présente une valeur inestimable. »

« Comme athlète, il y a quelque chose de différent et de spécial aux Jeux du Commonwealth. Cette compétition a un esprit très inclusif alors que les para-athlètes partagent les sites d'entraînement, qu'ils concourent dans le même stade et vivent dans le village avec tous les autres athlètes et équipes du Commonwealth », ajoute Diane Roy, trois fois médaillée des Jeux du Commonwealth. « Nos médailles font partie du total des médailles et j'en tire une grande fierté. J'ai aimé participer aux Jeux du Commonwealth en 2006 à Melbourne et j'ai hâte de retourner en Australie pour représenter le Canada ce printemps. »

« Nous sommes heureux de voir tant d'athlètes de retour aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, notamment les 10 équipes étaient sur le podium », a indiqué Claire Carver-Dias, chef de mission du Canada. « L'équipe d'athlétisme sera un leader de notre équipe canadienne en 2018 à Gold Coast, tant par le nombre d'athlètes présents que par son expérience et j'ai hâte d'appuyer chaque athlète nommé aujourd'hui dans sa quête pour le podium. »

Les Jeux du Commonwealth servent de composante vitale dans le développement d'un athlète. Neuf athlètes en plus de l'équipe du relais masculin 4 x 100 mètres, se sont classés parmi les huit meilleurs aux Championnats du monde de l'IAAF en 2017 si bien que les partisans d'athlétisme canadiens et de partout dans le monde peuvent s'attendre à voir des prestations hors pair à Gold Coast qui conduiront à des résultats positifs à Tokyo aux Jeux olympiques et paralympiques de 2020.

« Les Jeux du Commonwealth ont toujours été une fondation, un tremplin vers les Championnats du monde et les Jeux olympiques et paralympiques. Ils réunissent un grand groupe d'athlètes avec une occasion de croiser des personnes de grand talent », raconte Gilbert. « Ces Jeux sont amicaux de nature, mais la compétition est la compétition et les gens s'y rendent pour gagner des médailles. Toutefois, les Jeux du Commonwealth nous offrent aussi l'occasion d'exposer certains de nos plus jeunes athlètes à la compétition internationale, de jeter un regard à notre équipe de relais et à une différente formation de cette équipe. C'est une occasion pour apprendre et faire la compétition à un niveau élevé. »

La compétition en athlétisme se déroulera au stade Carrara, à l'exception de l'épreuve de marche (plage Currumbin) et du marathon chez les hommes et les femmes (Southport Broadwater Parklands).

La liste des athlètes canadiens nommés au sein de l'équipe des Jeux du Commonwealth 2018 en athlétisme comprend les personnes suivantes :

Athlétisme Nom Ville de résidence Club Entraîneur Épreuve(s) Mohammed Ahmed* St. Catharines, ON Niagara Olympic Club Jerry Schumacher 5000 m masculin Shawnacy Barber** Toronto Project Athletics Jeff Hartwig Saut à la perche masculin Aaron Brown* Toronto Phoenix Athletics Dennis Mitchell 200 m masculin Relais 4 x 100 m masculin Rachel Cliff Vancouver Sans club Richard Lee 10 000 m féminin Brittany Crew Toronto SISU Throws Club Richard Parkinson Lancer du poids féminin Andre De Grasse* Markham, ON The Speed Academy Athletics Club Stuart McMillan 200 m masculin Relais 4 x 100 m masculin Evan Dunfee Richmond, C.-B. Racewalk West Gerald Dragomir 20 km marche Sam Effah Calgary University of Calgary Athletics Club Desai Williams Relais 4 x 100 m masculin Crystal Emmanuel* Toronto Flying Angels Charles Allen 200 m féminin Sultana Frizell** Perth, ON Ottawa Lions Track & Field Club Sheldan Gmitroski Lancer du marteau féminin Elizabeth Gleadle* Vancouver Vancouver Thunderbirds Laurier Primeau Lancer du javelot féminin Matthew Hughes* Oshawa, ON Newmarket Huskies Jerry Schumacher 3000 m steeplechase masculin Adam Keenan Victoria Kamloops Track and Field Club Anatoliy Bondarchuk Lancer du marteau masculin Geneviève Lalonde Moncton, N.-B. Speed River Dave Scott-Thomas 3000 m steeplechase féminin Pierce LePage Whitby, ON Sans club Gregory Portnoy Décathlon masculin Django Lovett Surrey, C.-B. Valley Royals Track & Field Club Zbigniew Szelagowicz Saut en hauteur masculin Michael Mason** Nanoose Bay, C.-B. Nanaimo Track and Field Club Jeff Huntoon Saut en hauteur masculin Brandon McBride* Windsor, ON Windsor Legion Chris Scarrow 800 m masculin Tim Nedow** Brockville, ON Ottawa Lions Track & Field Club Richard Parkinson Lancer du poids masculin Christabel Nettey** Surrey, C.-B. Sans club Jeremy Fischer Saut en longueur féminin Anicka Newell Saskatoon Project Athletics Cameron Meyer Saut à la perche féminin Alysha Newman** London, ON Bolton Pole Vault Doug Wood Saut à la perche féminin Nicole Oudenaarden St. Albert, AB University of Calgary Athletics Club Les Gramantik Heptathlon féminin Brendon Rodney Brampton, ON HEAT Athletics Simon Hodnett Relais 4 x 100 m masculin Nina Schultz New Westminster, C.-B. New West Spartans Track and Field Club Cliff Rovelto Heptathlon féminin Gavin Smellie Brampton, ON Flying Angels Desai Williams Relais 4 x 100 m masculin Gabriela Stafford Toronto University of Toronto Track and Field Club Terry Radchenko 1500 m féminin Taylor Stewart London, ON London Western Vickie Croley Décathlon masculin Taryn Suttie Hanley, SK Sans club Justin Rodhe Lancer du poids féminin Deryk Theodore Edmonton Edmonton International Track Club Mark Cocks Saut à la perche masculin Benjamin Thorne Kitimat, C.-B. Racewalk West Gerald Dragomir 20 km march masculin Alyxandria Treasure Prince George, C.-B. Prince George Track & Field Club Cliff Rovelto Saut en hauteur féminin Damian Warner** London, ON London Western Les Gramantik Décathlon masculin Sage Watson Medicine Hat, AB Sans club Fredrick Harvey 400 m haies féminin Jillian Weir Kingston, ON Sans club Zeb Sion Lancer du marteau féminin Angela Whyte** Edmonton APEX Athletics Club Jeff Huntoon Heptathlon féminin Natasha Wodak North Vancouver, C.-B. Prairie Inn Harriers Running Club Lynn Kanuka 10 000 m féminin Para-athlétisme Nom Ville de résidence Club Entraîneur Épreuve(s) David Bambrick Wolfville, N.-É. Launchers Athletics Steve Wohlmuth Lancer du poids F37 masculin Alexandre Dupont** Clarenceville, QC Club d'Athlétisme Saint-Laurent Sélect Rick Reelie 1500 m T54 masculin

Marathon T54 masculin Jessica Frotten Whitehorse Cyclones Road and Track Club Rick Reelie 1500 m T54 féminin Adam Johnson Toronto I Be Fast Track Club Craig Blackman Guide George Quarcoo Scarborough, ON I Be Fast Track Club Craig Blackman 100 m T12 masculin Diane Roy** Sherbrooke, QC Club d'athlétisme de Sherbrooke Jean Laroche Marathon T54 féminin

1500 m T54 féminin Tristan Smyth Maple Ridge, C.-B. BC Wheelchair Sports Jenn Schutz 1500 m T54 masculin Kevin Strybosch London, ON London Western John Allan Lancer du poids F37 masculin Kyle Whitehouse St. Catharines, ON Niagara Regional Athletics Sue Bartol 100 m T38 masculin Personnel Nom Ville de résidence Rôle Glenroy Gilbert Ottawa Entraîneur-chef Simon Nathan Ottawa Chef d'équipe Jared MacLeod Winnipeg Gérant d'équipe Jessica Scarlato Richmond Hill, ON Gérante d'équipe Ingrid Ruys Sherwood Park, AB Gérante d'équipe - hors du village Charles Allen Toronto Entraîneur Dave Scott-Thomas Guelph, ON Entraîneur Doug Wood London, ON Entraîneur Jeff Huntoon Toronto Entraîneur Richard Parkinson Stouffville, ON Entraîneur Larry Steinke Lethbridge, AB Entraîneur Les Gramantik Calgary Entraîneur Rick Reelie Saskatoon Entraîneur Dr. Padraig McCluskey Victoria Médecin d'équipe Andrea Stephen Toronto Physiothérapeute d'équipe Dr. John Vargo Sarnia, ON Chiropraticien d'équipe Danielle Chow-Leong Toronto Massothérapeute Eric Corda Sarnia, ON Massothérapeute Dr. Penny Werthner Calgary Préparateur psychologique Dana Way Winnipeg Beach, MB Biomécanicien d'équipe Amanda Nigh Uxbridge, ON Attaché de presse

*Membre de l'Équipe des Jeux du Commonwealth 2014

**Denote un podium en 2014

Veuillez prendre note que toutes les nominations sont sujettes à l'approbation de Jeux du Commonwealth Canada et dépendent de toutes les décisions d'appel durant la période de sept jours suivant l'annonce non officielle d'équipe.

Les Jeux du Commonwealth 2018 se dérouleront du 4 au 15 avril à Gold Coast en Australie et mettront en vedette plus de 4000 athlètes de 70 pays. L'équipe canadienne sera officiellement annoncée par Jeux du Commonwealth Canada au mois de mars. Pour de plus amples renseignements sur les Jeux du Commonwealth 2018, visitez le site www.gc2018.com.

