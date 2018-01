Brilliance Auto joint ses efforts à ceux de Renault pour explorer le marché international dans la foulée de l'initiative « ceinture et route »







SHENYANG, Chine, 10 janvier 2018 /CNW/ -- Brilliance Auto Group de Chine a récemment conclu un accord avec Renault Group pour mettre sur pied la coentreprise Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. afin de fabriquer des véhicules utilitaires légers (VUL) sous les trois marques Jinbei, Renault et Huasong. L'objectif est de vendre 150?000 de ces véhicules d'ici 2022.

Brilliance Auto Group a eu besoin de seulement un an pour réussir à s'associer avec Renault Group et à établir un nouveau mode de coopération : pour la toute première fois dans la nouvelle ère de l'industrie automobile chinoise, la même coentreprise assurera la conception et la production de véhicules sous des bannières étrangères et nationales. Il s'agira d'une plate-forme de calibre mondial pour le développement de véhicules utilitaires.

Le président du conseil d'administration de Brilliance Auto Group, Qi Yumin, affirme que par le passé, une telle coentreprise servant à exploiter une marque étrangère et à être présente en sol chinois devait utiliser ses profits uniquement pour appuyer le développement de sa propre bannière. Aujourd'hui, grâce à la coentreprise, les trois marques, soit Jinbei et Huasong, de Chine, ainsi que Renault, de France, peuvent avancer côte à côte, ce qui donnera lieu à une évolution rapide des marques chinoises.

Il convient de mentionner que la collaboration entre Brilliance et Renault conjuguera les expériences et les technologies avancées des deux sociétés dans leurs champs respectifs, et que les deux entités alimenteront les activités commerciales conjointes avec leurs produits et leurs technologies. Brilliance pourra tirer pleinement parti des plates-formes, des technologies et des concepts sophistiqués de gestion conçus par Renault et ainsi réaliser sa propre transformation et mise à niveau. Cela permettra de donner un poids significatif à la présence de Brilliance dans les marchés étrangers qu'elle exploite depuis de nombreuses années.

Il est entendu que Brilliance compte parmi la première vague de fabricants automobiles chinois à s'être dotés d'un plan afin d'investir les marchés étrangers. Jusqu'à présent, le réseau de distribution de Brilliance à l'étranger a couvert plus de 100 pays et régions de l'Afrique, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et de l'Asie-Pacifique. L'entreprise compte près de 400 concessionnaires au total. Grâce à la mise en oeuvre réussie de l'initiative « Belt and Road » (ceinture et route), Brilliance vise à concevoir une stratégie plus durable afin d'ouvrir les marchés étrangers à ses propres marques en vue de l'avenir.

