Parc national des Îles-de-Boucherville - Vivez le parc en soirée







BOUCHERVILLE, QC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À moins de 10 minutes de Montréal, dans un décor qui sait toujours surprendre, le parc national des Îles-de-Boucherville invite les gens à s'habiller pour jouer dehors, le temps d'une randonnée en soirée. En expédition libre ou accompagnée, bottes ou raquettes aux pieds, les visiteurs partiront à la découverte du parc à la belle étoile sur un circuit balisé et illuminé à la lueur des lanternes. Un parcours de 2 km a été prévu pour les tout-petits ainsi qu'un autre de 4 km pour tous. Vivez le parc en soirée est une belle façon de prendre un bol d'air frais en famille, entre amis ou en couple!

Cette activité est très populaire; il est important de réserver tôt. Les randonnées auront lieu le 20 janvier, les 3, 10 et 24 février et le 3 mars 2018. Cette randonnée, d'une durée approximative d'une heure et quart, pourra s'effectuer entre 16 h et 20 h 30. Les randonneurs pourront aussi participer à des activités de découverte : pour tous, les participants découvriront comment les animaux se préparent à affronter l'hiver et pour les familles avec de jeunes enfants, ils devront aider le guide à résoudre un mystère qui afflige le bonhomme hiver!

Cette année encore, la participation de la Chocolaterie Heyez est assurée avec leur pizza au chocolat. Divers forfaits sont offerts. Il est possible d'obtenir plus de détails au http://www.sepaq.com/pq/bou. La réservation, au 450-928-5088, est obligatoire car les places sont limitées. La tarification d'accès n'est pas incluse dans le prix des forfaits.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 15:26 et diffusé par :