Une aide pour des technologies d'assainissement de l'eau profitera au secteur pétrolier et gazier

Une aide financière visant à soutenir la mise sur pied d'un programme et d'un banc d'essai pour des technologies d'assainissement de l'eau

EDMONTON, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) recevra près de 600?000 dollars de la part de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et 200?000 dollars de la Canada's Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) dans le but de concevoir et de construire un banc d'essai à haute température et à haute pression que les entreprises de l'Ouest canadien pourront utiliser pour implanter des technologies d'assainissement de l'eau dans les sables bitumineux.

L'aide financière a été annoncée aujourd'hui par Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.



L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de mettre en place un programme d'évaluation de la technologie membranaire (MTAP) au Centre for Oil Sands Sustainability du NAIT en vue d'appuyer la conception et la construction d'une unité à technologie membranaire. L'unité servira à tester les membranes et les autres technologies de traitement de l'eau conçues par les entreprises dans des environnements contrôlés qui simulent les sables bitumineux dans les opérations in situ.

L'unité d'essai permettra de concevoir douze technologies industrielles d'assainissement de l'eau industrielle utilisées dans l'exploitation des sables bitumineux et de former douze travailleurs hautement qualifiés. Cela donnera aussi à au moins six sociétés pétrolières de l'Ouest canadien la possibilité de tester leurs technologies et d'accélérer la mise en oeuvre des innovations susceptibles de créer des retombées environnementales et économiques.

La technologie propre, l'innovation et la croissance sont au centre des préoccupations du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Par l'entremise du cadre, le Canada cherchera à promouvoir des entreprises compétitives à l'échelle internationale qui favorisent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada vise à stimuler la croissance propre, à créer de bons emplois et à offrir une meilleure qualité de vie à la classe moyenne. Les investissements annoncés aujourd'hui illustrent bien comment le gouvernement entend concrétiser cette vision.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le NAIT dans la réalisation de son programme de recherche appliquée sur les technologies d'assainissement de l'eau. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, le NAIT et les sociétés pétrolières de l'Ouest canadien seront en mesure de tester les idées et d'apporter des solutions de pointe qui produiront des avantages environnementaux et économiques en plus de consolider l'avantage concurrentiel du Canada en matière de technologies propres à l'échelle mondiale. »

- Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

« Le NAIT est un important partenaire de la COSIA pour ce qui est de faire progresser notre innovation en ressources propres. Grâce à ce partenariat et à l'engagement de notre gouvernement, nous faisons progresser les essais et la conception d'une nouvelle génération de technologie liée aux sables bitumineux qui, selon nous, offre une solution potentielle au traitement de l'eau résultant de l'exploitation des sables bitumineux. Ce projet témoigne de la façon dont la collaboration nous aide à nous rapprocher de nos objectifs consistant à trouver des solutions à nos plus grands obstacles. »

- Dan Wicklum, administrateur général, COSIA

« Cette unité d'évaluation de la technologie membranaire perpétue une tradition de recherche appliquée de pointe avec les partenaires de l'industrie, notamment en les aidant à devenir plus durables. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la Canada's Oil Sands Innovation Alliance de l'appui envers ce projet. »

- Glenn Feltham, Ph. D., président-directeur général, NAIT

