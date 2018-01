Industrie du papier journal - Les intérêts du Québec ne sont pas défendus







QUÉBEC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Bonaventure et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, de faune et de parcs, Sylvain Roy, et le porte-parole en matière de relations Québec-Canada, Nicolas Marceau, exhortent le gouvernement Couillard à défendre plus vigoureusement les intérêts du Québec à Ottawa ainsi qu'à rassurer les 7000 travailleurs de l'industrie du papier journal, qui sont frappés par une nouvelle taxe sur leurs exportations aux États-Unis.

EN BREF

Les intérêts du Québec ne sont pas défendus par Justin Trudeau , auprès de qui Philippe Couillard n'a aucune influence.

, auprès de qui n'a aucune influence. C'est le Québec qui sera le premier touché par la nouvelle taxe annoncée sur l'exportation.

Les entreprises du secteur devront avoir accès à un programme de soutien efficace.

« L'échec du duo Couillard-Trudeau face à l'administration américaine est patent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à faire respecter les droits commerciaux des Québécois. La voix du Québec n'est pas entendue à la table de négociation, et Justin Trudeau ne semble pas sur le point d'en faire une priorité. Pourtant, la majorité des usines de papier journal sont situées au Québec; nos régions seront donc les premières touchées. Chez nous, 250 municipalités vivent de l'industrie forestière, et 100 en dépendent entièrement », a insisté Nicolas Marceau.

Sylvain Roy, de son côté, en appelle au sens des responsabilités du ministre québécois des Forêts, Luc Blanchette. « À défaut d'avoir défendu les intérêts du Québec, le ministre doit immédiatement s'assurer de mettre en place un programme de soutien répondant aux besoins réels des entreprises. Et, cette fois-ci, il faut éviter de répéter les erreurs commises lors de la mise en place du programme visant à contrer les effets de la surtaxe sur les exportations de bois d'oeuvre canadien. Rappelons que ce programme a été annoncé en avril 2017, mais que personne n'y a encore eu accès. Visiblement, il ne répond pas aux besoins de l'industrie forestière », a précisé Sylvain Roy.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 15:00 et diffusé par :