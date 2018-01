Avis aux médias - Opération patrimoine Montréal 2017 - Dévoilement des lauréats des Grands prix et du « Lieu coup de coeur »







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Mme Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, invite les représentants des médias au dévoilement des lauréats des Grands prix et du « Lieu coup de coeur » de la première année de l'Opération patrimoine Montréal.

La Ville de Montréal a lancé la première édition d'Opération patrimoine Montréal en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM), qui récompensait les efforts d'entretien des propriétaires pour le patrimoine bâti. Le nouveau concours récompense les citoyennes et citoyens qui contribuent tant à la conservation et la mise en valeur du patrimoine matériel que le patrimoine immatériel comme les savoirs, les traditions, les paysages et l'oralité.

Mme Gosselin remettra pour l'occasion des certificats de reconnaissance aux citoyennes et citoyens qui ont remporté la faveur du jury pour les catégories « Prendre soin », « Redonner vie », « Savoir-faire », « Faire connaître » et « Agir ensemble » et la faveur populaire pour le « Lieu coup de coeur ».

Pour en savoir plus sur l'Opération patrimoine Montréal 2017, visitez le site ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine.

La soirée de reconnaissance aura lieu :

Date : Le jeudi 11 janvier 2018



Heure : 17 h



Lieu : Hall de l'hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

