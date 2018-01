Taxe américaine sur le papier journal - Décision déplorable







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN, qui représente notamment des travailleuses et des travailleurs de l'industrie forestière, déplore vivement la décision du gouvernement américain d'imposer des droits compensateurs sur le papier journal canadien. Elle invite le gouvernement canadien à déployer tous les efforts nécessaires afin de trouver une solution à cette crise.

Passer de la parole aux actes

« C'est le gouvernement fédéral qui détient la clé pour dénouer l'impasse dans laquelle notre industrie s'enlise. Il doit user de tous ses pouvoirs afin de faire entendre raison aux Américains qui nous imposent ces nouveaux droits compensatoires sans réelles justifications, dénonce Louis Bégin, vice-président de la FIM-CSN. Le gouvernement canadien devra aussi passer de la parole aux actes en appuyant de façon concrète l'industrie forestière canadienne, tout en travaillant à développer de nouveaux marchés commerciaux. »

Une décision injustifiée

Pour la FIM-CSN, la décision d'imposer des droits compensatoires de 0,65% à 9,93% sur le papier non couché est injustifiée et abusive. « Cette décision ne constitue pas une bonne nouvelle pour nos entreprises déjà touchées par les mésententes concernant le bois d'oeuvre et le papier surcalendré », rappelle Louis Bégin. « Depuis trop d'années, l'impact sur les travailleurs se fait lourdement sentir. Les pertes d'emploi sont catastrophiques à cause des crises successives que nous traversons, mais aussi de l'impact des nouveaux moyens électroniques qui s'implantent. »

L'imposition de droits compensatoires pourrait aussi avoir d'importantes conséquences sur l'économie américaine, notamment dans le secteur des journaux où les marges de profit sont déjà largement amputées. « La décision américaine, qui provient, semble-t-il, des suites de la plainte d'une seule compagnie de l'État de Washington, risque de faire mal à de nombreux joueurs issus de différentes industries. Les pourparlers politiques devront aboutir à quelque chose de viable pour tous », conclut Louis Bégin.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)

