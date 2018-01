Traverse de la rivière Saint-Augustin - Fin du service de transport de passagers







QUÉBEC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu'en raison de l'annonce par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de l'ouverture de la Route blanche entre Saint-Augustin et Pakuashipi le 4 janvier dernier, l'aéroglisseur L'esprit-de-Pakuashipi a effectué ses dernières traversées le 4 janvier dernier.

La STQ continuera d'offrir le service de transport terrestre entre l'aéroport et le quai de Pointe-à-la-Truite pour les passagers de la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. Les réservations étant obligatoires, la clientèle est invitée à composer le 418 947-2027 pour réserver et à laisser un message s'il n'y a pas de réponse.

