QSL, Groupe Robert et Express Mondor annoncent leur intention d'unir leurs forces pour créer Mondor-Watson







Place à l'un des plus importants regroupements de transport hors normes et de manutention dans l'Est du Canada

QUÉBEC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - QSL, Groupe Robert (Watson et Sycamore) et Express Mondor viennent de franchir une étape marquante de leur développement avec la signature d'une entente de principe visant à créer l'un des plus importants regroupements de transport hors normes et de manutention dans l'Est du Canada. Les trois leaders entendent ainsi consolider leur positionnement stratégique, accélérer leur croissance et bonifier la gamme de services offerts à leurs clients. QSL deviendra l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité, Mondor-Watson, alors que l'équipe Mondor dirigera les opérations quotidiennes. Pour sa part, Groupe Robert demeurera un actionnaire de la nouvelle société et contribuera de manière importante à supporter le partenariat à travers son expertise en transport et logistique et les nombreuses synergies avec le reste de son réseau.

« Chez QSL, notre vision est claire : devenir la référence nord-américaine de l'industrie en soutenant la réussite de nos clients, en participant activement à la croissance des marchés d'import et d'export canadiens et américains, et en faisant une différence dans nos communautés. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit clairement avec notre volonté de dépasser les attentes et d'en faire toujours plus pour nos clients en s'alliant aux meilleurs. Nous sommes emballés de ce partenariat et des possibilités nouvelles qu'il sous-tend », de mentionner Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

Au cours des prochaines semaines, les étapes de vérification diligente se poursuivront avec l'objectif d'en venir à un accord final d'ici le 1er avril 2018. Durant cette période transitoire, les entreprises continueront de fonctionner de manière indépendante.

CAP SUR L'INTERMODALITÉ

Cette intégration verticale conférera à la nouvelle entité une agilité et une efficacité nouvelles grâce à des capacités additionnelles. Elle pave aussi la voie à des synergies prometteuses en misant sur l'intermodalité et l'accès à de nouveaux ports et terminaux. Plus encore, cette alliance tient compte de l'environnement dans lequel évolue la clientèle et de cette nécessité de combiner les modes de transport fluvial et terrestre pour livrer à bon port, et avec une attention soignée, la marchandise.

« Nous sommes fiers de nous associer à des partenaires complémentaires et stratégiques tels que QSL et Express Mondor pour la poursuite des opérations dans ce secteur d'industrie. Ce regroupement apportera de nombreuses opportunités et une offre de services élargie à notre clientèle », d'ajouter Michel Robert, président et chef de la direction de Groupe Robert Inc.

« Nous entrevoyons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Avant tout, nous sommes particulièrement fiers de voir des leaders québécois faire front commun pour demeurer la référence québécoise dans l'industrie du transport hors normes et de la manutention. Nos clients bénéficieront d'une expertise de pointe et de services accrus grâce au talent et au savoir-faire de plus de 300 employés que comptera désormais cette nouvelle entité », de conclure Éric Mondor, président et chef de la direction d'Express Mondor.

À propos de QSL

QSL est un opérateur de terminaux maritimes et un arrimeur de classe mondiale qui développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices, en portant une attention soignée à la marchandise.

Grâce à son réseau depuis l'Est du Canada vers le coeur du continent nord-américain, QSL offre à sa clientèle un service complet et hors pair de prise en charge de la marchandise dès son arrivée au terminal, en passant par le chargement, l'entreposage et le rechargement sur des navires, des trains ou des camions.

En 40 ans, QSL s'est forgée une réputation d'excellence en raison de sa capacité à manutentionner efficacement tout type de marchandises : des vracs solides, une vaste gamme de produits d'acier et forestiers, des marchandises générales ou des composantes de projets spéciaux. C'est avec fierté et par un travail acharné que QSL contribue à la croissance des marchés d'import et d'export du Canada et des États-Unis et ce, tout en poussant constamment l'offre de ses services vers de nouveaux horizons.

À propos de Groupe Robert

Depuis sa création en 1946, Groupe Robert perpétue une tradition d'excellence qui fait de lui un chef de file dans la chaine d'approvisionnement en Amérique du Nord. Ses 3 500 employés constituent la pierre angulaire de son succès, qui repose sur un solide savoir-faire en matière de solutions logistiques, de distribution et de transport. Notre vision consiste à fournir des solutions novatrices qui stimulent le succès de nos clients, et nous sommes fermement déterminés à faire en sorte que nos services soient exploités de manière à ne laisser dans l'environnement qu'une empreinte réduite et ce, tout au long de leur cycle de vie.

À propos d'Express Mondor

Créée en 1995 par les frères Éric, Dany et Billy Mondor à Lanoraie au Québec, Express Mondor a su se positionner parmi les leaders du transport hors normes au Canada et aux États-Unis. Express Mondor est fière de compter plus de 170 employés dévoués et ingénieux qui lui ont permis de se démarquer au fil des années.

Soucieuse d'innover et d'améliorer sa performance environnementale, Express Mondor exploite depuis 2016 une flotte de camions au gaz naturel comprimé (GNC). Depuis 2017, Express Mondor est aussi membre du programme nord-américain SmartWay, pour un avenir plus vert !

En plus du transport hors normes et de marchandises générales, Express Mondor offre aussi aux entreprises des services connexes tels que des services d'escortes routières certifiées NYSDOT, des services de logistiques et de courtage en transport, un service de douanes complet pour l'exportation et l'importation, ainsi qu'un service d'entreposage et de manutention.

