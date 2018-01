Nouvelle taxe sur le papier journal québécois et canadien - « Le gouvernement américain continue de perdre sa crédibilité », Renaud Gagné, directeur québécois







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Au lendemain de l'annonce de l'imposition de nouveaux droits compensatoires contre le papier journal produit au Canada par le gouvernement américain, le syndicat Unifor a condamné la décision.

Unifor-Québec représente des milliers de membres dans l'Industrie de la forêt et du bois dont des centaines directement touchés dans les usines de papiers journal chez Produits forestiers Résolu, Kruger et White Birch. « Après le bois d'oeuvre, le papier surcalandré, la CSeries, voilà qu'on s'attaque au papier journal, ça n'a pas de sens que le gouvernement américain se prête ainsi au jeu de guerres commerciales », a commenté M. Gagné.

Unifor déplore notamment le fait que cette décision découle d'une seule plainte, celle de la compagnie North Paper Company (Norpac) contre le papier journal canadien. « Ils ont utilisé les mêmes arguments que ceux présentés pour attaquer le bois d'oeuvre canadien à savoir que le prix de la fibre de bois qui provient des terres publiques est trop bas, ce qui équivaut à une forme de subvention ».

Pourtant d'autres joueurs de l'industrie ont condamné cette plainte dont la News Media Alliance qui représente 1100 journaux américains. De plus, 34 membres de la chambre des représentants ont interpelé le secrétaire au commerce américain, Wilbur Ross, afin de l'aviser que la vision de Norpac ne correspondait pas à celle de l'ensemble de l'industrie du papier aux États-Unis. « Malgré tout, nous voilà une fois de plus aux prises avec une taxe injuste qui menace des emplois chez nous », a indiqué M. Gagné.

Pour le directeur québécois, « cette annonce va exactement dans le style du président Trump, qui prend des décisions impulsives basées sur le populisme uniquement. S'ils analysaient avec rigueur cette décision, ils verraient que les conséquences négatives seront des deux côtés de la frontière », a déploré le dirigeant syndical.

Rappelons que le département américain du Commerce a annoncé hier l'imposition de droits compensatoires préliminaires variant entre 0,65 % et 9,93 %. Au Québec, Unifor représente plusieurs usines qui seront potentiellement affectées, dont celles de Produits forestiers Résolu (Baie-Comeau, Amos et Gatineau), Kruger (Trois-Rivières) et White Birch (Québec, Rivière-du-Loup et Masson).

