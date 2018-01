South Mill Mushrooms et Champ's Mushrooms fusionnent pour donner naissance à l'un des principaux producteurs et fournisseurs de champignons en Amérique du Nord







KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 10 janvier 2018 /CNW/ - South Mill Mushrooms, de Kennett Square, en Pennsylvanie (« South Mill »), et Champ's Mushrooms, de la Colombie-Britannique, au Canada (« Champ's »), annoncent aujourd'hui la combinaison de leurs activités commerciales pour donner naissance à l'un des principaux producteurs et fournisseurs de champignons et d'autres produits. L'unification de ces chefs de file de l'industrie créera l'un des plus importants producteurs et fournisseurs de champignons en Amérique du Nord, servant des clients de tous les segments du secteur des champignons dans l'ensemble des États-Unis et du Canada. Les sociétés continueront de fonctionner sous les bannières South Mill et Champ's, de respecter les mêmes normes de qualité pour leurs produits, et d'offrir la même qualité de service à leur clientèle. Les équipes de direction des deux entités continueront de prendre part à la gestion quotidienne des activités commerciales.

Michael Pia, co-chef de la direction à South Mill, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à la famille Quach et à toute l'équipe de Champ's. Champ's et South Mill partagent des valeurs communes. En effet, nos deux sociétés prennent soin de leurs employés et de leurs clients, elles qui ont démontré leur engagement envers eux. Ensemble, nous disposerons d'usines de production sur les deux côtes du continent américain ainsi qu'une plate-forme de distribution pour approvisionner les canaux de vente au détail et de services alimentaires à l'échelle nationale. »

Champ's Mushrooms est un petit myciculteur axé sur la qualité qui est établi en Colombie-Britannique. L'entreprise a été fondée en 1998 par la famille Quach. C'est en étant fortement déterminée à offrir à sa clientèle les champignons les plus frais et les meilleurs qui soit, et en vouant une passion à l'innovation technologique, que Champ's est devenue l'un des plus gros et des plus réputés producteurs de champignons de l'ouest du Canada, l'entreprise offrant des champignons frais de grande qualité produits depuis ses champignonnières modernes et efficaces. Grâce à la place qu'accorde Champ's à la qualité, l'entreprise est devenue un important fournisseur de champignons au Canada et aux États-Unis au sein du marché de la vente au détail.

Les racines de South Mill dans l'industrie des champignonnières remontent à près d'un siècle, lorsque la famille Pia a commencé la myciculture à l'endroit qui constitue aujourd'hui le coeur de cette industrie aux États-Unis. Quatre générations plus tard, South Mill est devenue l'un des plus grands producteurs de champignons des États-Unis. L'entreprise s'est aussi fait la réputation d'être un innovateur de l'industrie, notamment dans le domaine de la production de substrat de champignonnière. South Mill exploite quatre centres de distribution au Texas, en Louisiane et en Géorgie, et distribue des champignons frais et transformés partout aux États-Unis et dans l'est du Canada.

CONTACT :

Maribel Rivera

Gestionnaire du marketing et des communications, South Mill

(610) 444-4800, poste 256

mrivera@southmill.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/626526/South_Mill_Logo.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/626602/Champs_Mushrooms_Logo.jpg

SOURCE South Mill

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 10:37 et diffusé par :