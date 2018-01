La FQM condamne fortement la décision des États-Unis d'imposer une taxe injustifiée sur le papier journal







QUÉBEC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) condamne fermement la décision du département du commerce des États-Unis d'imposer des droits préliminaires pouvant atteindre 9,93 % sur le papier non couché.

«?Cette taxe est totalement injustifiée et affectera directement les communautés forestières du Québec qui sont déjà aux prises avec la crise sur le bois d'oeuvre. Nous demandons à Ottawa et à Québec d'intervenir rapidement afin de soutenir les entreprises touchées qui assurent la vitalité économique de nombreuses municipalités québécoises?», a déclaré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

Ces droits préliminaires sont d'autant plus inacceptables que la baisse de la demande américaine pour le papier journal et le papier imprimé vient d'une baisse de la demande mondiale et non pas des pratiques commerciales des entreprises québécoises.

«?En novembre dernier, nous avons réuni lors du Forum des communautés forestières l'ensemble des acteurs concernés par les activités économiques liées à la forêt québécoise. Tous ont reconnu l'importance de travailler ensemble afin d'assurer la vitalité et le développement des communautés forestières. C'est à cette solidarité que nous faisons appel aujourd'hui afin que nous puissions passer au travers de cette nouvelle crise?», a conclu M. Lehoux.

Vous pouvez consulter la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés forestières ici.

On voit loin pour notre monde

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocutrice incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1000 municipalités et MRC membres.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 10:52 et diffusé par :