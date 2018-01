L'artiste-peintre John Ryan dévoile la première phase de sa murale provinciale honorant la résilience des personnes atteintes de la maladie d?Alzheimer







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - « La réalisation de cette murale avec les personnes atteintes m'a transformé dans ma façon de voir non seulement le pouvoir de la beauté de l'art sur la maladie mais aussi la vie en générale », a affirmé l'artiste-peintre John Ryan durant le dévoilement de la première phase composée de deux panneaux, qui a eu lieu aujourd'hui au Centre St-Pierre à Montréal, dans le cadre de la Campagne nationale de sensibilisation à l'Alzheimer.

Initiée par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et créée en collaboration avec les personnes atteintes provenant des 20 Sociétés Alzheimer à travers le Québec, la murale vise à honorer non seulement la résilience mais également les nombreux talents de toutes les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le courage de leurs proches aidants et également les efforts déployés depuis plus de 30 ans par les 20 Sociétés Alzheimer au Québec qui les accompagnent afin de leur permettre de conserver la meilleure qualité de vie possible.

« L'approche centrée sur la personne des Sociétés Alzheimer de partout au Québec vise justement à faire ressortir ce que la personne est au moment présent. Chaque personne atteinte possède des trésors de créativité dans plusieurs domaines et elle est capable de les exprimer si on lui en donne l'opportunité » a commenté Jean-François Lamarche, directeur général et chef de la direction de la FQSA, « et le projet de la murale nous permettait de faire cette démonstration de façon éclatante. La résilience des personnes atteintes, soutenues par leurs proches aidant(e)s, est absolument admirable ».

Dans le cadre de la réalisation d'un projet artistique, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a invité les 20 Sociétés régionales à participer à la création d'une murale qui a été réalisée par l'artiste-peintre de renom John Ryan. Lors d'une tournée régionale qui a eu lieu du 31 octobre au 5 décembre 2017, monsieur Ryan a visité les Sociétés et à travers son soutien et ses conseils en art, les personnes atteintes passionnées par la peinture, à l'intérieur d'une activité de stimulation ou d'art thérapie, ont collaboré à la création de la murale en peignant la toile représentant leur région. Comme quoi le pouvoir de l'utilisation des arts peut arriver à triompher, l'instant d'un moment, sur la maladie, la souffrance et l'isolement.

« L'art-thérapie permet d'engager la personne dans sa totalité aux niveaux social, émotionnel, cognitif et psychomoteur, tout en stimulant ses capacités préservées », explique Pascale Godbout, art thérapeute à la Société Alzheimer de Montréal.

Une murale grandiose aux couleurs de la passion des personnes atteintes

Quelques spécifications techniques ;

Au total, la murale mesurera 82 pouces de hauteur par 220 pouces de longueur soit approximativement 6,8 pieds de hauteur par 18,3 pieds de longueur.

La murale sera composée de 5 panneaux d'une dimension de 44 X 82 pouces et proposera un fond représentant le Québec.

Chaque petite toile d'une dimension de 12 X 16 pouces, sera montée sur la grande toile en superposition afin de donner une dimension 3D.

Les petites toiles représentent chaque région ou il y a une Société Alzheimer et la particularité de cette région ou de la Société.

Les toiles créées par les Sociétés ont été réalisées avec une peinture acrylique et les panneaux créés par l'artiste ont été réalisés avec une peinture à l'huile, l'artiste y ayant appliqué les couleurs de fond du canevas.

Le public est invité à venir admirer la première phase de la murale ainsi que d'autres oeuvres de l'artiste-peintre John Ryan jusqu'au 30 janvier prochain, dans le cadre d'une exposition spéciale au Centre St-Pierre, situé au 1212, rue Panet à Montréal. Le dévoilement final de la murale sera présenté à une date ultérieure.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la murale et suivre sa progression dans les prochaines semaines, rendez-vous :

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA)

Depuis plus de 30 ans, la FQSA représente, soutient et défend les droits des 141 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives et leurs proches aidants. Elle agit à titre de porte-parole provinciale pour les 20 Sociétés Alzheimer qui sont présentes dans toutes les régions du Québec et offrent aux personnes atteintes et à leurs proches aidants, à travers des programmes, services et formations, un soutien et un accompagnement pour leur permettre de conserver la meilleure qualité de vie possible. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux conséquences personnelles et sociales vécues par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives et contribue à la promotion de la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.

