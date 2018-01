/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Behchok??/







BEHCHOK??, NT, le 9 janv. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure, de l'honorable Caroline Cochrane, ministre des Affaires municipales et communautaires, et de Clifford Daniels, chef de l'administration communautaire de Behchok??.

Date : Jeudi 11 janvier 2018



Heure : 14 h (HNR)



Lieu : Centre Ko?? Gocho - Gymnase

600, Nihtl Eko Tili

Behchok?? (Territoires du Nord-Ouest)

