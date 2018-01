Morneau Shepell remporte quatre prix eHealthcare Leadership Awards







Morneau Shepell est désignée comme ayant le meilleur contenu en matière de soins de santé, le meilleur site Web interactif, la meilleure application mobile et le plus grand engagement organisationnel en technologie

TORONTO, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Pour une quatrième année consécutive, Morneau Shepell a remporté quatre prix eHealthcare Leadership Awards : un prix Platine pour le meilleur contenu en matière de soins de santé, un prix Or pour le meilleur site interactif, un deuxième prix Or pour la meilleure application mobile et le meilleur site ainsi que le prix Mark Gothberg qui récompense l'engagement en matière de cybersanté organisationnelle. La cérémonie soulignant le travail de Morneau Shepell et des autres récipiendaires de prix a eu lieu en octobre lors de la 21st Annual Healthcare Internet Conference, à Austin au Texas.

Dans chaque catégorie, Morneau Shepell a remporté un prix pour son site Web interactif, travailsantevie.com. Ce site, qui est offert en complément au programme d'aide aux employés et à la famille de Morneau Shepell, propose aux clients un soutien confidentiel pour les aider à résoudre des problèmes touchant le travail, la santé et la vie personnelle.

« Nous nous efforçons constamment d'améliorer la vie de nos clients dans tous les pays, en rendant nos services accessibles et faciles à utiliser, souvent par voie numérique, a déclaré madame Rita Fridella, vice-présidente exécutive et directrice générale, Solutions de soutien aux employés chez Morneau Shepell. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons pour nos clients et nous remercions eHealthcare de nous offrir ces marques de reconnaissance. Nous continuerons de surveiller les tendances du domaine, comme les prix remis par eHealthcare, afin de nous maintenir à l'avant-garde. »

Le prix Platine pour le meilleur contenu en matière de soins de santé nous a été décerné parce que notre site Web est une source fiable d'information en ligne. Les prix Or pour le meilleur site interactif et le meilleur site mobile nous ont été remis en raison de l'expertise de Morneau Shepell à maintenir des relations par l'entremise d'outils interactifs et de son souci d'intégrer le contenu mobile aux autres moyens de communication. Enfin, Morneau Shepell a remporté le prix de l'engagement organisationnel en matière de cybersanté en raison de sa détermination à atteindre ses objectifs commerciaux au moyen de la technologie.

Le programme eHealthcare Leadership Awards attire environ 1 000 candidatures. Chaque année, un juré indépendant composé de personnes qui connaissent les soins de santé et les communications numériques juge ces candidatures et sélectionne les gagnants parmi des organisations de soins de santé, petites et grandes, des entreprises oeuvrant en ligne dans le domaine de la santé, des entreprises offrant de l'équipement pharmaceutique ou médical, des agences et des fournisseurs, et des initiatives d'amélioration des affaires.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille, le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 10:21 et diffusé par :