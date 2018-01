Première réunion du comité Finances-Transports - Le temps des concessions est terminé?!







QUÉBEC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La première réunion du comité Finances-Transports a lieu demain matin, à la demande du gouvernement Couillard, afin d'établir les compensations à verser aux taxis à la suite des projets pilotes accordés à la multinationale sans foi ni loi Uber. Les dirigeants du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ) ont un message pour les représentants du gouvernement : le temps des concessions est terminé?!

«?Ça fait maintenant près de quatre ans que le gouvernement Couillard tergiverse autour de la question d'Uber,?» explique Abdallah Homsy, porte-parole du RITQ. «?Trois commissions parlementaires, deux années dans l'illégalité, deux projets pilotes incluant plusieurs privilèges refusés aux taxis, quatre ministres des Transports, 25 millions en taxes impayées et encore plus de millions envoyés dans les paradis fiscaux. Pendant ce temps, 22?000 familles honnêtes ont vu leur investissement chuter dramatiquement et leurs revenus hebdomadaires diminuer au point de devoir faire des choix déchirants chaque jour. Les taxis ont encaissé toutes les pertes dans cette situation pendant que le gouvernement s'en lavait les mains?! À partir d'aujourd'hui, nous serons intransigeants?! Le gouvernement Couillard s'engage maintenant formellement à nous compenser et nous ne le laisserons pas se défiler ou nous servir des arguments fallacieux. Il a fait trop de concessions sur notre dos?!?»

Permis et rentabilité

Les membres du RITQ tiennent à rappeler que le gouvernement Couillard doit corriger deux problèmes majeurs qu'il a lui-même créés : la chute de valeur des permis et la baisse importante de rentabilité journalière. La compensation de baisse de valeur des permis sera insuffisante si le problème de rentabilité n'est pas corrigé, puisque ce ne sera qu'une descente plus lente, mais certaine, vers la faillite pour les 22?000 familles du taxi du Québec.

«?Le gouvernement doit nous compenser à la valeur de nos permis en janvier 2014, avant l'arrivée illégale d'Uber tolérée par Philippe Couillard et il doit trouver une façon de ramener nos revenus au même niveau qu'à cette date. Nous n'accepterons rien de moins,?» ajoute monsieur Homsy.

Déréglementation catastrophique

Les dirigeants du RITQ tiennent à réitérer leur désaccord total envers une direction que semble prendre le gouvernement Couillard, celle de la déréglementation complète. «?Le gouvernement nous laisse entendre qu'il pourrait prendre cette direction et abolir le cadre actuel du taxi. Nous sommes absolument opposés à cette proposition et nous serons vigilants envers chaque démarche qui pourrait y mener. Ce serait une catastrophe pour notre industrie et nos travailleurs,?» conclut monsieur Homsy.

Le Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec représente les grandes organisations de taxi de la région de Québec : Taxi Coop 525-5191, Taxi Coop Sainte-Foy, Taxi Coop Beauport, Taxi Coop Charlesbourg et Taxi Coop Val-Bélair. Ensemble, ces entreprises représentent 95 % des permis de taxi de la capitale, près 600 voitures et plus 1200 chauffeurs.

